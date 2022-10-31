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общество

Чтобы денежное дерево приносило богатство, сделайте три вещи

Фото Чтобы денежное дерево приносило богатство, сделайте три вещи
Фото Чтобы денежное дерево приносило богатство, сделайте три вещи

Freepik, authors: fermate, Andrey Nikitin, Andrija Nikolic, bluecinema

Денежное дерево относится к растениям, которое активизирует энергию успеха и благополучия. Однако, чтобы растение начало приносить вам такую пользу, нужно тщательно за ним ухаживать и взаимодействовать.

Листья любят счет

Фото Чтобы денежное дерево приносило богатство, сделайте три вещи 2

Растение назвали денежным деревом за их форму листьев, напоминающую монеты. Если цветок посажен как символ благополучия, стоит относиться к листикам именно как к деньгам, растущим на дереве.

Одна из самых известных поговорок о деньгах гласит: «Деньги любят счет», поэтому периодически пересчитывайте листья, поглаживайте их, протирайте влажной салфеткой и обрызгивайте во время полива.

Отмершие листья не должны находиться ни на дереве, ни в горшке. А также помните, что растение всегда нужно благодарить за каждый новый листик.

Просьба

Фото Чтобы денежное дерево приносило богатство, сделайте три вещи 3

Исследователи выяснили, что комнатные растения, которым уделяют внимание и разговаривают с ними, развиваются намного лучше и цветут красивее тех, для которых лишь бесстрастно выполняются необходимые процедуры.

Поэтому разговаривайте с денежным деревом, обращайтесь с просьбами, рассказывайте ему, на что потратите деньги. При необходимости это можно делать в любой день, но самым продуктивным считается среда в период растущей луны. Это самый энергетически активный день.

Красный цвет

Фото Чтобы денежное дерево приносило богатство, сделайте три вещи 4

Усилить энергетику денежного дерева можно, украсив красной ленточкой или поставив горшок на красную салфетку. Красный цвет связан с движением, развитием, поэтому растение часто высаживают в емкость красного цвета.

Монеты у дерева

Фото Чтобы денежное дерево приносило богатство, сделайте три вещи 5

Ритуалов, которые совершают с монетами у денежного дерева очень много. Можно выбрать тот, к которому лежит душа и важно выполнять его с позитивным настроем, тогда ритуал сработает. Самое простое — повесить на ветки деревца красную нитку или ленту с привязанной монетой.

При получении денег выложите несколько монет стопочкой рядом с горшком, в знак благодарности и дальнейшего роста прибыли. Можно одну или две купюры расположить под салфеткой, на которой стоит цветок. А еще во время посадки хорошо закопать монету прямо в землю.

Грамотный уход

Фото Чтобы денежное дерево приносило богатство, сделайте три вещи 6

Ухаживать за денежным деревом несложно: своевременный полив, подкормка и немного внимания сделают деревце красивым, а выполнение несложных ритуалов превратит его в настоящий живой талисман.

Не ставьте денежное дерево рядом с работающей техникой: это препятствует потокам финансовой энергии. Действие обогревательных приборов мешает растению выполнять свои магические функции.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ученые назвали опасные растения на даче и в огороде. Напомним, какой домашний цветок способен разрушить самый крепкий брак и отнять последние силы у больных.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
растения
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дерево
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