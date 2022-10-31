Десять слов, которые разрушают ваш брак: вы произносите их каждый день

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Часто во время ссор мы перестаем контролировать свои эмоции и не замечаем, как словом можем сильно обидеть своего партнера. В материале Сиб.фм рассказываем какие слова могут грозить потерей своего любимого человека.

«Ой, всё. Делай как хочешь»

Хотя бы раз каждый слышал в свою сторону «делай как хочешь» или говорил эту фразу сам. Очень токсичное и грубое предложение, подсознательно оставляющее послание в голове партнёра: «С тобой вместе я ничего больше делать не буду». Вспомните, обычно после таких слов начинается демонстрация прямой обиды или же возникает конфликтная ситуация. На самом деле этой фразой вы пытаетесь неправильно передать смысл, что разочарованы. Партнёр не прислушивается к вашему мнению, а вам обидно, ведь просто пытались помочь.

«Ты вечно..»

Фраза-обвинение, которая появляется в лексиконе от отчаяния. Пытались намекнуть партнёру, что какие-то его действия вас обесценивают или раздражают, но не были услышаны. Теперь прямо нападаете, обижая любимого человека в ответ, или столь глупым способом решаете вывести его на диалог. Лучше подобрать слова помягче или прямо сказать, что в этот момент чувствуете себя отвергнутыми и забытыми.

«Ты будто делаешь мне назло»

Очень часто такую фразу можно услышать в сторону мужчины именно от женщины. Но, будучи в романтических отношениях или даже супружестве, вряд ли партнёр станет намеренно злить половинку и действительно делать что-то ей назло. Однако зачастую человек попросту неудачно что-то ляпнет, а для партнёра это неприемлемо. Не стоит разбрасываться подобными фразами, если не хотите испортить отношения с любимым человеком.

«Я не обязан(-а) отчитываться, куда иду»

Согласимся, быть в курсе каждого шага партнёра — неправильно и ненормально. Но вместо того, чтобы злиться и утаивать намерения за такими фразами, которые сильно отразятся на отношениях, лучше поговорите со второй половинкой прямо. Спросите, в чём заключается недоверие с её стороны.

«С меня хватит»

Аналоги этой фразы-вредителя: «Я тебя ненавижу», «Ты меня бесишь», «Я хочу развода». Любящие друг друга люди никогда не произнесут такого. Но если вы слышите или говорите такие слова, знайте, что они не больше, чем обозначение злости. Скандалить и выяснять отношения в паре — совершенно нормально, как и сердиться на партнёра. Но не опускайтесь до таких душераздирающих фраз. Злость пройдёт, а неприятный осадок от услышанного останется надолго.

«Без тебя было лучше»

В абсолютно любых, даже самых идеальных, отношениях бывают кризисные моменты. Кажется, что партнёр какой-то не такой, раздражает, бесит и словно мешается под ногами. Если чувствуете подобное, необходимо сразу рассказать об этом второй половинке и обсудить возможные причины. Но никак не бросаться фразой, кричащей о том, что с человеком в этих отношениях вам было плохо всегда, что больше вы его не любите.

«Я не хочу с тобой разговаривать»

Нет ничего более грубого и жестокого, как отгородиться от партнёра такой фразой. Отказ разговаривать может не только оказаться манипуляцией, но и подсознательно восприниматься как намечающийся конец отношениям. Замыкаться в себе категорически не стоит, если хотите сохранить брак. А вот игра в молчанку быстро разрушит всё хорошее, что между вами было.

«Мне уже всё равно»

Ещё одна фраза, которая подсознательно несёт смысл, что отношения с данным человеком уже не удовлетворяют настолько, что пропадает всякий интерес их поддерживать или стремиться улучшить. Даже если это не так, а фраза была сказана сгоряча. Лучше всё-таки контролировать себя и, прежде чем произнести подобное, подумать, не отразится ли оно на вашем браке или отношениях.

«Ты слишком ярко/бурно реагируешь»

Принижать и обесценивать чувства партнёра — это один из худших поступков, который может совершить человек в браке или любовных отношениях. Что для одного пустяк, второму может показаться настоящей катастрофой. Такой фразой вы не успокоите любимую вторую половинку, а лишь намекнёте, чтобы вам больше не показывали истинных чувств и эмоций.

«Я тебя не просил(-а)»

И снова про обесценивание. Если партнёр от чистого сердца что-то делает для вас: помогает, заботится по собственной инициативе, никогда не говорите ему во время ссоры или конфликта, что вы «не просили». Этой разрушительной фразой вы будто плюёте в лицо любимому человеку.

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