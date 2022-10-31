Экорейтинг: выбираем топ-5 сибирских суперфудов

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Тренд на экотовары каждый день набирает популярность. На полках магазинов нередко можно встретить продукты с наклейкой «натурально», что повышает спрос на них. Особым вниманием пользуются ингредиенты, дополняющие вкус и полезное свойства блюд. Мы подготовили подборку сибирских суперфудов для составления рациона и поддержания здоровья.

Суперфуд — это продукт, который обладает полезными свойствами, придающими ему особую силу.

«Иван Да». Сибирская пихта

Экстракт пихты — препарат растительного происхождения. Он улучшает состояние кожи, ускоряет процессы регенерации тканей, снимает воспаления при болезнях бронхолегочной системы, улучшает эластичность кровеносных сосудов, снижает холестерин и является хорошим антисептиком.

Сок пихты содержит в себе витамин С, каротин и различные микроэлементы. «Иван да» предлагает три вида продукта: классический без добавок, с экстрактом стевии и экстрактом чаги. Регулярное употребление экстракта пихты помогает укрепить иммунную систему, а также оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях дыхательных путей.

«Звенящие кедры». Кедровое масло

Кедровое масло от «Звенящих кедров» изготовлено методом холодного отжима. Это помогает сохранить в продукте все витамины и микроэлементы в живом виде. Масло богато витаминами группами B, A, D и полиненасыщенными жирными кислотами.

Этот продукт можно не только принимать внутрь в чистом виде, но и дополнять им различные блюда: салаты, супы, каши, гарниры из круп и овощей.

«Доктор лес». Живица кедра

Живица кедра — это загустевшая смола хвойных деревьев, которую использовали в качестве лекарства испокон веков. Она эффективно восстанавливает силы после болезней и операций, а таже быстро заживляет раны.

Если смешать живицу и кедровое масло, то получится более мощный бальзам. Он нормализует обменные процессы, стимулирует капиллярное кровообращение, укрепляет стенки сосудов, снимает боли при заболеваниях и повреждении мышц и суставов, способствует рубцеванию язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, способствует омоложению кожи и улучшает мозговую деятельность.

«Биолит». Флавигран-очанка

«Флавигран-очанка» состоит из сухих концентрированных соков плодов черники, облепихи, шиповника, лимона и моркови, а также экстрактов трав очанки и трав гречихи. Эти компоненты содержат в себе витамины В1, В2, В6, C, D, Е, К, F и РР, железо, магний, калий и другие полезные вещества.

Продукт рекомендуется при повреждениях и воспалениях оболочек глазного яблока и век, язвах роговиц, катаракте, глаукоме, помутнении роговицы, повышенной светочувствительности и утомляемости глаз, отслойке сетчатки, миопии и гиперметропии. Кроме того, он снимает усталость с глаз после работы за компьютером, улучшает память, предотвращает инсульты и повышает иммунитет при гриппе и простуде.

«Кедровитин». Льняные флаксы «конопля-шпинат»

Флаксы — это маленькие крекеры, по текстуре и вкусу напоминающие чипсы. Они сделаны из льняного жмыха с добавлением жмыхов кедра, кунжута, конопли и тыквы.

В продукте содержатся белки, витамины группы B, клетчатка и микроэлементы. Флаксы можно использовать не только для перекуса, но и для профилактики ожирения, сахарного диабета, нарушений работы сердца и сосудистых заболеваний и улучшения переваривания пищи.