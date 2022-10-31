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Эксперт перечислил продукты, которые стоит заранее купить к Новому году

Фото Эксперт перечислил продукты, которые стоит заранее купить к Новому году
Фото Эксперт перечислил продукты, которые стоит заранее купить к Новому году

Фото: freepik.com. Автор - timolina

Экономист рекомендует россиянам купить алкоголь и красную икру для новогоднего стола заранее.

К Новому году красную икру и алкоголь стоит купить заранее, советует россиянам эксперт-экономист Александр Разуваев. Об этом сообщает news.ru.

«Подорожает прежде всего спиртное: импортный алкоголь, у нас и так его дефицит, хотя крымское игристое вино не хуже. Подорожает стандартный набор «индекса оливье», который всегда повыше инфляции. Я думаю, в этом году годовая инфляция будет 12%, а «индекс оливье» — под 20%. Можно заранее купить небыстро портящиеся продукты, банку черной или красной икры», — посоветовал Разуваев.

Другой экономист, Татьяна Куликова, рассказала, что ожидает постепенный разгон инфляции из-за роста денежной массы, однако этот процесс будет небыстрым, поэтому кардинального всплеска показателя к Новому году ждать не стоит.

«В любом случае лучше что-то купить сейчас, чем потом. Даже без макроэкономических соображений всегда продукты к новогоднему столу дорожают просто потому, что людям свойственно все покупать в последний момент. Если есть возможность купить то, что сохранится, например, консервы, лучше это сделать сейчас», — рекомендовала Куликова.

Ранее Сиб.фм писал о том, что экономист из Новосибирска Коложвари рассказал о худшей валюте для хранения.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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