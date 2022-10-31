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Газпромбанк Автолизинг признан лизинговой компанией года

Фото Газпромбанк Автолизинг признан лизинговой компанией года
Фото Газпромбанк Автолизинг признан лизинговой компанией года

Фото предоставлено Газпромбанк Автолизинг

Газпромбанк Автолизинг стал победителем в номинации «Лизинговая компания года» VI Евразийской Премии в области лизинга Leader Leasing Awards, организованной Подкомитетом по лизингу Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, некоммерческим партнерством «Лизинговый союз» и журналом «Банковское дело» при поддержке Европейской экономической комиссии и лизинговых общественных ассоциаций стран СНГ. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась в Торгово-промышленной палате 28 октября 2022 года.

В этом году члены жюри премии выбрали лучшие компании и персоны в 18 номинациях. Газпромбанк Автолизинг был признан лизинговой компанией года за высокие темпы роста. Компания быстро адаптировалась к новым реалиям, перестроила бизнес-процессы под изменившийся спрос и заметно расширила пул поставщиков. Как итог, за первые 9 месяцев 2022 года Газпромбанк Автолизинг передал своим клиентам свыше 18 тысяч единиц техники на сумму более 110 млрд рублей (с НДС), что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лизинговая компания продолжила региональную экспансию, открыв 25 новых офисов и расширив географию присутствия до 70 городов. Газпромбанк Автолизинг также получил высокую оценку рейтингового агентства «Эксперт РА»: по итогам I полугодия 2022 компания поднялась с 8-й на 4-ю строчку рэнкинга в сегменте автолизинга (включая спецтехнику).

Церемонии вручения наград VI Евразийской премии Leader Leasing Awards предшествовал ежегодный Практический Саммит финансистов и предпринимателей в рамках Генеральной Ассамблеи «Лизинг-Евразия», который прошел 27-28 октября. Ключевыми мероприятиями деловой программы стала конференция финансистов и предпринимателей «Драйверы роста», cаммит лизингополучателей и лизингодателей стран ЕАЭС, круглый стол на тему кредитования и финансирования МСП и специальная сессия, посвященная вопросам цифровизации. Газпромбанк Автолизинг на саммите представил Александр Корнев, руководитель отдела по работе с импортерами, который выступил с докладом о лизинге в новых реалиях и трансформации корпоративных автопарков.

Ежегодная премия Leader Leasing Awards учреждена в 2017 году. Ее миссией является содействие активному продвижению российских компаний путем выявления лучших практик и поощрения лидеров лизинговой отрасли, стимулирования совершенствования отраслевых стандартов, содействия популяризации лизинга как уникального инвестиционного инструмента и решения других задач.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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