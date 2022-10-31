Глаза не обманешь: скорый инсульт можно определить по взгляду

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Ученые выяснили, какой признак тесно связан с риском инсульта. Он указывает на плохое состояние сосудов.

Исследование американских ученых показало, что пациенты с возрастной дегенерацией желтого пятна (ВМД) также подвержены значительному риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

«В течение последних трех десятилетий исследователи предполагали связь между ВМД и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но до сих пор не было убедительных данных об этом. Наша команда, изучающая сетчатку глаза, ответила на этот важный вопрос, сосредоточив внимание на двух разновидностях возрастной дегенерации сетчатки», — считает профессор офтальмологии Р. Теодор Смит, один из авторов исследования.

Возрастная макулярная дегенерация желтого пятна (ВМД) – это хронический дегенеративный процесс, происходящий в центральной части сетчатки, встречающийся у людей старше 50 лет и нередко приводящий к снижению остроты зрения и слепоте.

Пациенты с этой патологией прямые линии видят волнистыми или кривыми, цвета — менее яркими, а предметы — меньшего размера, чем они есть на самом деле или не видят вовсе. Есть два вида заболевания — сухая (доброкачественная) и влажная (злокачественная) дегенерация.

Ученые обнаружили, что только влажная форма ВМД тесно связана с сосудистыми заболеваниями высокого риска, а другая — сухая — нет. Риски инсульта у человека с такой формой ВМД возрастают в три раза.

«Если офтальмологи диагностируют у человека влажную форму ВМД, когда кровеносные сосуды разрастаются под макулой (область у центра сетчатки глаза), вызывая попадание крови и жидкости в сетчатку, но в остальном он практически здоров, этому пациенту надо уделить больше внимания — у него может быть серьезное не выявленное заболевание сердца или возможный стеноз сонной артерии, который может привести к инсульту», — говорят исследователи.

Ученые полагают, что такие пациенты могут быть направлены к кардиологу для проведения исследования и оценки состояния его сердечно-сосудистой системы.

По словам офтальмолога Ольги Филипповой, ВМД — это одно из самых распространенных глазных заболеваний. Причем, на начальной стадии патология протекает без симптомов. Обычно обнаруживают болезнь случайно.

«Заболевание прогрессирует медленно, и зрение может не изменяться в течение длительного времени. При ранней диагностике этого состояния и своевременно начатом лечении можно избежать потери зрительных функций или добиться длительной ремиссии», — говорит эксперт.

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