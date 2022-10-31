Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами
Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами

Hurrytolove.ru, happypik.ru

Ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно будет посвящена празднованию жуткого и страшного праздника – Хэллоуина. В нашем материале публикуем самые кошмарные и пугающие тематические открытки, которые приведут в ужас всех ваших знакомых.

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 2

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 3

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 4

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 5

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 6

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 7

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 8

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 9

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 10

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 11

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 12

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 13

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 14

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 15

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 16

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 17

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 18

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 19

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 20

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 21

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 22

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 23

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 24

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 25

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 26

Фото Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами 27

Ранее Сиб.фм писал о традициях и запретах праздника страха и сладостей. Напомним, что в магазинах начали раскупать тыквы в преддверии праздника, что привело к резкому повышению цен на этот овощ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
праздник
страхи
хэллоуин
открытки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

60350
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
46068
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
32803
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
30645
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
19490
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18059
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16184
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями