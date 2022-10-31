Хэллоуин 31 октября 2022: новые жуткие открытки с тыквами и скелетами

Hurrytolove.ru, happypik.ru

Ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно будет посвящена празднованию жуткого и страшного праздника – Хэллоуина. В нашем материале публикуем самые кошмарные и пугающие тематические открытки, которые приведут в ужас всех ваших знакомых.

Ранее Сиб.фм писал о традициях и запретах праздника страха и сладостей. Напомним, что в магазинах начали раскупать тыквы в преддверии праздника, что привело к резкому повышению цен на этот овощ.