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Из-за сломанных валидаторов в Новокузнецке случился транспортный коллапс

Фото Из-за сломанных валидаторов в Новокузнецке случился транспортный коллапс
Фото Из-за сломанных валидаторов в Новокузнецке случился транспортный коллапс

Фото: freepik.com

29 октября сбой системы работы валидаторов в автобусах привел к транспортному коллапсу в Новокузнецке.

В Новокузнецке произошел транспортный коллапс из-за сломанных валидаторов в автобусах, сообщает sibdepo.ru.

Заплатить за проезд безналом и наличными жители города могут только кондуктору. В связи с чем людям приходится выстраиваться в огромные очереди. Оплата по безналу проходит дольше, но при этом дешевле на 5 рублей.

«Я же не буду с детьми идти до водителя, я не могу их бросить посреди автобуса с огромным количеством людей, но передать кому-либо из пассажиров карту для того, чтобы чужой человек оплатил проезд за меня, я тоже не могу — в итоге превращаюсь в вынужденного «зайца». Кроме того, время в пути увеличивается, потому что водитель регулярно отвлекается на пассажиров», — говорит жительница Новокузнецка.

В управлении по транспорту и связи пояснили, что при оплате наличкой сумма за проезд в любом случае увеличиваться на 5 руб. Это не зависит от того, работают валидаторы или нет. Когда специалисты устранят сбой, пока неизвестно.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск получит от Москвы подержанные автобусы, трамваи и вагоны метро.

Напомним, автобусы с кондиционерами появятся на маршруте № 96 в Новосибирске.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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