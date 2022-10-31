Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

культура

Как отдыхаем на День народного единства 4 ноября 2022

Фото Как отдыхаем на День народного единства 4 ноября 2022
Фото Как отдыхаем на День народного единства 4 ноября 2022

Фото: pixabay.com

Что поднимает настрое в период осенней непогодицы? Конечно, праздничные дни. А когда они превращаются в длинные выходные, радости нет предела. Государственный праздник в ноябре 2022 года подарил нам именно такой период.

Хочешь спи, хочешь танцуй, но не один

День народного единства, как никакой другой, располагает к единению общества. Если вам оно наскучило, объединяйтесь внутри семьи. Целых три выходных дня можно посвятить встречам со старшими родственниками, которые, кстати говоря, могут рассказать младшему поколению о традициях ноябрьских праздников Советского периода. Знаний родной истории много не бывает.

Фото Как отдыхаем на День народного единства 4 ноября 2022 2

Название говорит само за себя

Из названия ноябрьского государственного праздника следует главная его тема — единство народов, живущих на территории нашей страны: «Сплочённость всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе», так описали День народного единства авторы законопроекта, утвердившие этот день. Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. Она была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской инициативы.

Праздник в датах

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, начиная с 2005 года, 4 ноября является выходным днём. В 2022 году День народного единства выпадает на пятницу. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг — сокращенным рабочим днем. Россияне будут отдыхать с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье). На работу и учебу — в понедельник, 7 ноября.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Оксана Чешенок
журналист

0

Теги

праздники
Новосибирск
ноябрь
длинные выходные
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

58061
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
40597
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
32420
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
29022
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
17871
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16893
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
16113
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями