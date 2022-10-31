Как отдыхаем на День народного единства 4 ноября 2022

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Что поднимает настрое в период осенней непогодицы? Конечно, праздничные дни. А когда они превращаются в длинные выходные, радости нет предела. Государственный праздник в ноябре 2022 года подарил нам именно такой период.

Хочешь спи, хочешь танцуй, но не один

День народного единства, как никакой другой, располагает к единению общества. Если вам оно наскучило, объединяйтесь внутри семьи. Целых три выходных дня можно посвятить встречам со старшими родственниками, которые, кстати говоря, могут рассказать младшему поколению о традициях ноябрьских праздников Советского периода. Знаний родной истории много не бывает.

Название говорит само за себя

Из названия ноябрьского государственного праздника следует главная его тема — единство народов, живущих на территории нашей страны: «Сплочённость всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе», так описали День народного единства авторы законопроекта, утвердившие этот день. Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. Она была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской инициативы.

Праздник в датах

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, начиная с 2005 года, 4 ноября является выходным днём. В 2022 году День народного единства выпадает на пятницу. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг — сокращенным рабочим днем. Россияне будут отдыхать с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье). На работу и учебу — в понедельник, 7 ноября.