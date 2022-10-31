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Космонавт Анна Кикина из Новосибирска поделилась видео уборки на МКС

Фото Космонавт Анна Кикина из Новосибирска поделилась видео уборки на МКС
Фото Космонавт Анна Кикина из Новосибирска поделилась видео уборки на МКС

Фото из публикации сообщества «Роскосмос» ВКонтакте

Новосибирский космонавт Анна Кикина запечатлела процесс уборки на МКС.

Пресс-служба Роскосмоса показала видео с уборкой МКС, заснятое новосибирским космонавтом Анной Кикиной. Уборка на космической станции — один из важнейших процессов, поскольку в невесомости пыль скапливается на специальных фильтрах решёток систем кондиционирования воздуха, а любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть её, что весьма неприятно. При этом, убираться в космосе проще, чем на Земле. Достаточно летать от одного места к другому.

На кадрах запечатлено, как уроженка Новосибирска работает с космическим пылесосом.

Ранее Кикина помогала коллегам-космонавтам подстричься на МКС. Сибирячка прибыла на станцию 7 октября.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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