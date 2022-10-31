Космонавт Анна Кикина из Новосибирска поделилась видео уборки на МКС

Фото из публикации сообщества «Роскосмос» ВКонтакте

Новосибирский космонавт Анна Кикина запечатлела процесс уборки на МКС.

Пресс-служба Роскосмоса показала видео с уборкой МКС, заснятое новосибирским космонавтом Анной Кикиной. Уборка на космической станции — один из важнейших процессов, поскольку в невесомости пыль скапливается на специальных фильтрах решёток систем кондиционирования воздуха, а любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть её, что весьма неприятно. При этом, убираться в космосе проще, чем на Земле. Достаточно летать от одного места к другому.

На кадрах запечатлено, как уроженка Новосибирска работает с космическим пылесосом.

Ранее Кикина помогала коллегам-космонавтам подстричься на МКС. Сибирячка прибыла на станцию 7 октября.