Маршрутный автобус №23 в Новосибирске продляет схему движения

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В Новосибирске с 1ноября продлит схему движения маршрутный автобус №23.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, со вторника, 1 ноября, маршрутный автобус №23 продлит схему движения и будет проходить по Зелёной горке, Садовому проезду и улице Тимакова, а его конечной остановкой станет «Садовый проезд».

Ранее маршрутка двигалась между Речным вокзалом и Нижней Ельцовкой. Путь автобуса был изменён в соответствии с результатами опроса пассажиров, пользующихся этим видом транспорта, это изменение направлено на улучшение транспортного обслуживания жителей Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал о столкновении троллейбуса и автобуса у ДК Чкалова. Кроме того, появлялась информация, что сотрудники ГИБДД задержали 37 пьяных автомобилистов в ходе профилактического рейда.