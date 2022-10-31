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общество

Минобороны заявило о завершении частичной мобилизации с 1 ноября

Фото Минобороны заявило о завершении частичной мобилизации с 1 ноября
Фото Минобороны заявило о завершении частичной мобилизации с 1 ноября

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Минобороны РФ заявило о прекращении призыва в рамках частичной мобилизации.

В России 1 ноября завершается кампания по призыву военнослужащих запаса в рамках частичной мобилизации. Об этом сегодня вечером сообщили в Минобороны РФ. Соответствующее поручение дал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме, заявили в Минобороны. В дальнейшем военкоматы будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — сказано в сообщении.

С 1 ноября прекращается выдача повесток, добавили в ведомстве.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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