Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем

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Во всем мире фиксируется большое количество случаев смерти от интоксикации алкоголем. В материале Сиб.фм рассказываем о признаках и последствиях отравления спиртным.
Что такое алкогольная интоксикация?
Буквально в течение пяти минут после приема спиртного в кровь начинается всасываться этанол, проникая в клетки и ткани организма. Спустя два часа концентрация продуктов распада этанола достигает физиологического пика. Если алкоголь выпивается натощак, процесс всасывания будет проходить еще быстрей.
Основная нагрузка в расщеплении этанола ложится на печень, однако центральная нервная система наиболее восприимчива к воздействию алкоголя и продуктов его распада. Типичные симптомы отравления — потеря сознания, отсутствие рефлекторных функций и естественного тургора мышц. Одно из самых тяжелых последствий интоксикации, свойственное глубокой фазе опьянения, — алкогольная кома. В этом случае без участия скорой помощи гарантирован фатальный исход вследствие паралича дыхания.
Каковы последствия интоксикации?
Чаще всего неумеренное употребление алкоголя вызывает похмелье, от симптомов которого можно избавиться и своими силами, и оно практически не несет опасности для жизни. Другое дело — отравление алкоголем. Последствия могут очень серьезными вплоть до летального исхода. Интоксикация может вызвать потерю сознания, инсульт, инфаркт. Самое тяжелое последствие — алкогольная кома, в этом случае без вариантов потребуются меры интенсивной терапии.
Другие последствия:
Симптомы и признаки алкогольной интоксикации
Клиническая наркология определяет три степени алкогольной интоксикации, каждая из которых характеризуется определенными симптомами и признаками.
Легкая степень интоксикации
При легкой степени отравления содержание этанола в крови не превышает 0,5–1,5‰. Характерные признаки:
При такой степени опьянения могут быть незначительные нарушения в координации движений, человек разговаривает громче, чем обычно, однако причинно-следственные связи, мышление и логические действия не теряются. Состояние эйфории длится примерно два часа, после чего физическое состояние приходит в прежнюю норму, психомоторика восстанавливается. При такой степени опьянения не требуется специализированная медицинская помощь.
Средняя степень интоксикации
При средней степени отравления содержание этанола составляет около 1,5–2,5‰. Благодушие и приподнятое настроение меняется на злобу, агрессию, раздражительность. Человек теряет чувство стыда вплоть до сексуальной раскрепощенности, вспоминает все прошлые обиды, разочарования. Координация движений у человека нарушена, речь все еще громкая, но достаточно бессвязная, ему сложно сформулировать свою мысль, хотя сам он уверен, что выглядит прекрасно, его шутки смешны, а действия логичны и оправданы. Факт опьянения осознается человеком лишь частично.
Продолжительность средней степени интоксикации — около 3-5 часов. По прошествии этого времени человек либо засыпает, либо начинает медленно трезветь. В течение нескольких дней после этого человек может ощущать слабость, отсутствие аппетита, жажду. Состояние усугубляется депрессивным настроением и чувством вины за совершенные поступки, хотя большую часть из них он просто не помнит.
Тяжелая степень интоксикации
Содержание этанола в крови — от 3‰ и выше. Человек полностью теряет связь с реальностью, иногда он способен издавать нечленораздельные звуки, хотя чаще речь полностью отсутствует. Способность понимать речь и координация движений также утрачивается. Часто наблюдаются соматические и вегетативные нарушения: пониженная температура, гипотония, рвота, недержание мочи, непроизвольная дефекация.
Самые тяжелые последствия при 3 степени отравления алкоголем — сопор (угнетение сознания с утратой произвольной рефлекторной деятельности) и алкогольная кома. Для выхода из этого состояния потребуется интенсивная медицинская помощь.
Первая помощь при алкогольном отравлении в домашних условиях
При выявлении первых симптомов и признаках алкогольной интоксикации могут помочь следующие действия:
Отметим, что если человеку становится хуже, то лучше вызвать скорую помощь.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске установили границы на продажу алкоголя. Напомним, какие признаки и симптомы сигнализируют об алкоголизме.
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