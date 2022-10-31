Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем

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Во всем мире фиксируется большое количество случаев смерти от интоксикации алкоголем. В материале Сиб.фм рассказываем о признаках и последствиях отравления спиртным.

Что такое алкогольная интоксикация?

Буквально в течение пяти минут после приема спиртного в кровь начинается всасываться этанол, проникая в клетки и ткани организма. Спустя два часа концентрация продуктов распада этанола достигает физиологического пика. Если алкоголь выпивается натощак, процесс всасывания будет проходить еще быстрей.

Основная нагрузка в расщеплении этанола ложится на печень, однако центральная нервная система наиболее восприимчива к воздействию алкоголя и продуктов его распада. Типичные симптомы отравления — потеря сознания, отсутствие рефлекторных функций и естественного тургора мышц. Одно из самых тяжелых последствий интоксикации, свойственное глубокой фазе опьянения, — алкогольная кома. В этом случае без участия скорой помощи гарантирован фатальный исход вследствие паралича дыхания.

Каковы последствия интоксикации?

Чаще всего неумеренное употребление алкоголя вызывает похмелье, от симптомов которого можно избавиться и своими силами, и оно практически не несет опасности для жизни. Другое дело — отравление алкоголем. Последствия могут очень серьезными вплоть до летального исхода. Интоксикация может вызвать потерю сознания, инсульт, инфаркт. Самое тяжелое последствие — алкогольная кома, в этом случае без вариантов потребуются меры интенсивной терапии.

Другие последствия:

Нарушение функций ЖКТ наблюдаются в каждом случае отравления алкоголем, обычно это резкая боль в животе, рвота, диарея. Здесь поможет симптоматическая терапия, однако если есть диагностированные заболевания ЖКТ, то лучше прибегнуть к медицинской помощи.





Алкогольная кома и паралич дыхания — частая причина смертельных исходов при сильной интоксикации. Часто это связано с угнетением дыхательного центра. Нередки случаи, когда человек умирает от остановки дыхания, если в дыхательные пути попадают рвотные массы или у человека в бессознательном состоянии западает язык.





Сердечная недостаточность, нарушение кровообращения — также частая причина смерти от отравления алкоголем.

Симптомы и признаки алкогольной интоксикации

Клиническая наркология определяет три степени алкогольной интоксикации, каждая из которых характеризуется определенными симптомами и признаками.

Легкая степень интоксикации

При легкой степени отравления содержание этанола в крови не превышает 0,5–1,5‰. Характерные признаки:

веселое настроение;

бодрый эмоциональный фон, ощущение удовольствия, чувство благодушия, говорливость;

уверенность в себе, повышенная самооценка;

излишняя экспрессия, учащенная жестикуляция.

При такой степени опьянения могут быть незначительные нарушения в координации движений, человек разговаривает громче, чем обычно, однако причинно-следственные связи, мышление и логические действия не теряются. Состояние эйфории длится примерно два часа, после чего физическое состояние приходит в прежнюю норму, психомоторика восстанавливается. При такой степени опьянения не требуется специализированная медицинская помощь.

Средняя степень интоксикации

При средней степени отравления содержание этанола составляет около 1,5–2,5‰. Благодушие и приподнятое настроение меняется на злобу, агрессию, раздражительность. Человек теряет чувство стыда вплоть до сексуальной раскрепощенности, вспоминает все прошлые обиды, разочарования. Координация движений у человека нарушена, речь все еще громкая, но достаточно бессвязная, ему сложно сформулировать свою мысль, хотя сам он уверен, что выглядит прекрасно, его шутки смешны, а действия логичны и оправданы. Факт опьянения осознается человеком лишь частично.

Продолжительность средней степени интоксикации — около 3-5 часов. По прошествии этого времени человек либо засыпает, либо начинает медленно трезветь. В течение нескольких дней после этого человек может ощущать слабость, отсутствие аппетита, жажду. Состояние усугубляется депрессивным настроением и чувством вины за совершенные поступки, хотя большую часть из них он просто не помнит.

Тяжелая степень интоксикации

Содержание этанола в крови — от 3‰ и выше. Человек полностью теряет связь с реальностью, иногда он способен издавать нечленораздельные звуки, хотя чаще речь полностью отсутствует. Способность понимать речь и координация движений также утрачивается. Часто наблюдаются соматические и вегетативные нарушения: пониженная температура, гипотония, рвота, недержание мочи, непроизвольная дефекация.

Самые тяжелые последствия при 3 степени отравления алкоголем — сопор (угнетение сознания с утратой произвольной рефлекторной деятельности) и алкогольная кома. Для выхода из этого состояния потребуется интенсивная медицинская помощь.

Первая помощь при алкогольном отравлении в домашних условиях

При выявлении первых симптомов и признаках алкогольной интоксикации могут помочь следующие действия:

Искусственная рвота.

Прием сорбентов, обволакивающих и мочегонных препаратов.

Восстановление микрофлоры кишечника.

Симптоматическая терапия.

Отметим, что если человеку становится хуже, то лучше вызвать скорую помощь.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске установили границы на продажу алкоголя. Напомним, какие признаки и симптомы сигнализируют об алкоголизме.

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