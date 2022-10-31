Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем

Фото Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем
Фото Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем

Freepik, authors: Marcos Calvo, RuslanDashinsky, RapidEye

Во всем мире фиксируется большое количество случаев смерти от интоксикации алкоголем. В материале Сиб.фм рассказываем о признаках и последствиях отравления спиртным.

Что такое алкогольная интоксикация?

Фото Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем 2

Буквально в течение пяти минут после приема спиртного в кровь начинается всасываться этанол, проникая в клетки и ткани организма. Спустя два часа концентрация продуктов распада этанола достигает физиологического пика. Если алкоголь выпивается натощак, процесс всасывания будет проходить еще быстрей.

Основная нагрузка в расщеплении этанола ложится на печень, однако центральная нервная система наиболее восприимчива к воздействию алкоголя и продуктов его распада. Типичные симптомы отравления — потеря сознания, отсутствие рефлекторных функций и естественного тургора мышц. Одно из самых тяжелых последствий интоксикации, свойственное глубокой фазе опьянения, — алкогольная кома. В этом случае без участия скорой помощи гарантирован фатальный исход вследствие паралича дыхания.

Каковы последствия интоксикации?

Фото Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем 3

Чаще всего неумеренное употребление алкоголя вызывает похмелье, от симптомов которого можно избавиться и своими силами, и оно практически не несет опасности для жизни. Другое дело — отравление алкоголем. Последствия могут очень серьезными вплоть до летального исхода. Интоксикация может вызвать потерю сознания, инсульт, инфаркт. Самое тяжелое последствие — алкогольная кома, в этом случае без вариантов потребуются меры интенсивной терапии.

Другие последствия:

  • Нарушение функций ЖКТ наблюдаются в каждом случае отравления алкоголем, обычно это резкая боль в животе, рвота, диарея. Здесь поможет симптоматическая терапия, однако если есть диагностированные заболевания ЖКТ, то лучше прибегнуть к медицинской помощи.

  • Алкогольная кома и паралич дыхания — частая причина смертельных исходов при сильной интоксикации. Часто это связано с угнетением дыхательного центра. Нередки случаи, когда человек умирает от остановки дыхания, если в дыхательные пути попадают рвотные массы или у человека в бессознательном состоянии западает язык.

  • Сердечная недостаточность, нарушение кровообращения — также частая причина смерти от отравления алкоголем.

Симптомы и признаки алкогольной интоксикации

Фото Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем 4

Клиническая наркология определяет три степени алкогольной интоксикации, каждая из которых характеризуется определенными симптомами и признаками.

Легкая степень интоксикации

При легкой степени отравления содержание этанола в крови не превышает 0,5–1,5‰. Характерные признаки:

  • веселое настроение;
  • бодрый эмоциональный фон, ощущение удовольствия, чувство благодушия, говорливость;
  • уверенность в себе, повышенная самооценка;
  • излишняя экспрессия, учащенная жестикуляция.

При такой степени опьянения могут быть незначительные нарушения в координации движений, человек разговаривает громче, чем обычно, однако причинно-следственные связи, мышление и логические действия не теряются. Состояние эйфории длится примерно два часа, после чего физическое состояние приходит в прежнюю норму, психомоторика восстанавливается. При такой степени опьянения не требуется специализированная медицинская помощь.

Фото Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем 5

Средняя степень интоксикации

При средней степени отравления содержание этанола составляет около 1,5–2,5‰. Благодушие и приподнятое настроение меняется на злобу, агрессию, раздражительность. Человек теряет чувство стыда вплоть до сексуальной раскрепощенности, вспоминает все прошлые обиды, разочарования. Координация движений у человека нарушена, речь все еще громкая, но достаточно бессвязная, ему сложно сформулировать свою мысль, хотя сам он уверен, что выглядит прекрасно, его шутки смешны, а действия логичны и оправданы. Факт опьянения осознается человеком лишь частично.

Продолжительность средней степени интоксикации — около 3-5 часов. По прошествии этого времени человек либо засыпает, либо начинает медленно трезветь. В течение нескольких дней после этого человек может ощущать слабость, отсутствие аппетита, жажду. Состояние усугубляется депрессивным настроением и чувством вины за совершенные поступки, хотя большую часть из них он просто не помнит.

Фото Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем 6

Тяжелая степень интоксикации

Содержание этанола в крови — от 3‰ и выше. Человек полностью теряет связь с реальностью, иногда он способен издавать нечленораздельные звуки, хотя чаще речь полностью отсутствует. Способность понимать речь и координация движений также утрачивается. Часто наблюдаются соматические и вегетативные нарушения: пониженная температура, гипотония, рвота, недержание мочи, непроизвольная дефекация.

Самые тяжелые последствия при 3 степени отравления алкоголем — сопор (угнетение сознания с утратой произвольной рефлекторной деятельности) и алкогольная кома. Для выхода из этого состояния потребуется интенсивная медицинская помощь.

Первая помощь при алкогольном отравлении в домашних условиях

Фото Не перепил, а отравился: 5 первых признаком смертельной интоксикации алкоголем 7

При выявлении первых симптомов и признаках алкогольной интоксикации могут помочь следующие действия:

  • Искусственная рвота.
  • Прием сорбентов, обволакивающих и мочегонных препаратов.
  • Восстановление микрофлоры кишечника.
  • Симптоматическая терапия.

Отметим, что если человеку становится хуже, то лучше вызвать скорую помощь.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске установили границы на продажу алкоголя. Напомним, какие признаки и симптомы сигнализируют об алкоголизме.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
алкоголь
отравление
смерть
спиртное
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

64660
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
53760
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
34894
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
33718
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
23112
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18557
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
17336
Бесплатное удобрение под зиму назвали дачники — это средство есть у каждой хозяйки