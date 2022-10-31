"Нельзя подходить с дилетантским взглядом": скейтбордистов возмутило закрытие экстрим-парка за НОВАТом после приезда инспектора ОНФ

Фото: Дениса Винокурова / Сиб.фм. Группа ВК «Народный Фронт | Новосибирская область».

Спортивное сообщество Новосибирска негативно отреагировало на призыв эксперта Народного фронта Светланы Калинина закрыть единственный в городе скейт-парк за оперным театром. Экстремалы назвали позицию общественницы "дилетантской": если отобрать у молодежи парк, она будет искать адреналин в других местах.

Настоящий скандал разгорелся в Новосибирске из-за призыва эксперта Народного фронта Светланы Калининой закрыть скейт-парк за НОВАТом. 28 октября она осмотрела спортивную площадку, после чего участок затянули сигнальными лентами. Причины Калинина перечислила в видео. "Мозги. Мозги. Мозги", — восклицала общественница, указывая на опасные, по её мнению, конструкции парка.

"Обратная сторона якобы добрых дел"

Спортивное сообщество Новосибирска тут же отреагировало на реплики ревизора.

"Главный эксперт по скейт-паркам пенсионного возраста??? Ау, народный фронт, вы серьезно???

Вы сначала ПОСТРОЙТЕ то, что по вашему мнению будет безопасным и привлечет «детей», глядишь, тогда те дети и сами перестанут ходить на «опасные» площадки", — написал на странице новосибирского Народного фронта пользователь Владимир Захаров.

"Никто её не просил, всех людей кто там катается и соблюдает правила скейт парка все устраивает и никто не просил обматывать скейт парк сигнальными лентами, пусть последует моему совету и будет помогать тем кто ее просит", — согласился ещё один пользователь "ВК" Сергей Мурзин.







Профессиональному сноу и скейтбордисту Валентину Зюку сегодня за 50. В экстремальном спорте он с 1981 года, со времен московской Олимпиады. В разговоре с Сиб.фм предупредил о последствиях закрытия площадки за НОВАТом.

«Когда приходит дилетант и говорит о торчащей трубе, а труба нужна именно для трюков, это по сути нонсенс, такого не должно быть.

Это важный молодежный объект. Его снесут, так подростки пойдут курить, цепляться за электрички и скакать по крышам. Вот она обратная сторона якобы добрых дел», — высказался Валентин Зюк.

Он подчеркнул, что закрывать площадку ни в коем случае нельзя, так как она, по сути, является единственной в Новосибирске и соответствует спортивным требованиям. При ее закрытии все старания молодежи могут быть потрачены впустую.

Так же Валентин высказался по поводу опасности этой площадки для детей. Он подчеркнул, что это место предназначено для экстремальных видов спорта и не является детской площадкой. Оно предполагает культуру ее использования.

«Там должны кататься уже подготовленные ребята. По-хорошему надо установить маркировку с возрастными ограничениями. Должны быть правила, которые говорили бы посетителям о том, в каких местах ходить и кататься опасно. Необходимо напоминать и о средствах защиты», - подытожил профессиональный спортсмен.

"О ликвидации речь не идёт"

Ситуацию прокомментировала и глава регионального исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина. С ее слов, никто из представителей движения не говорит о том, что этот объект необходимо ликвидировать. Сейчас деятельность Народного фронта направлена именно на решение проблем региональной Федерации скейтбординга.

«Сквер за оперным театром является общественным пространством. Светлана Калинина говорила о безопасности всех гостей сквера. Однако сама скейт-площадка не оформлена как спортивный объект. Она не закрыта для посторонних и не имеет правил пользования. Именно в этом заключается проблема безопасности данного места, но о ликвидации речь не идет», — объяснила Светлана Заикина.

«Сейчас скейтреский сезон закрыт. Площадку необходимо законсервировать и провести оценочные работы, для последующего ремонта. Далее там планируется достройка фигур, которые замкнут контур площадки. После этих манипуляция мы планируем прийти к тому, чтобы официально оформить площадку, как спортивный объект», — говорит Светлана Заикина.

В настоящее время скейт-площадка огорожена сигнальной лентой. Но новосибирские экстремалы настаивают, чтобы к началу следующего сезона им обеспечили возможность вернуться в любимое место для тренировок.