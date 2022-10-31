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Новосибирская область получит 26,5 млрд рублей из федерального бюджета

Фото Новосибирская область получит 26,5 млрд рублей из федерального бюджета
Фото Новосибирская область получит 26,5 млрд рублей из федерального бюджета

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Из федерального бюджета поступят деньги на благоустройство, доплаты к пенсиям в Новосибирской области и другое.

Новосибирская область получит финансирование из федерального бюджета в размере 26,5 млрд рублей. Об этом сегодня сообщили в официальном телеграм-канале правительства региона «Новосибирь». Государственная Дум приняла проект бюджета страны в первом чтении.

Как сообщил первый зампредседателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков, выделяемые средства пойдут на финансирование строительства и ремонта школ и детских садов, поликлиник и ФАПов, дорог, благоустройства дворов и скверов, на доплаты к пенсии, горячее питание в школах.

«Ещё 17,5 миллиардов рублей в 2023 году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), 4 миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево и почти 3 миллиарда рублей на строительство кампуса Новосибирского государственного университета. Наша задача сейчас подготовить поправки, чтобы решить еще целый ряд социально значимых вопросов во втором чтении бюджета», — добавил Жуков.

Ранее проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» был принят на внеочередном заседании Правительства области под председательством губернатора Андрея Травникова. В совокупности вес приоритетных расходов занимает 70% – наибольшую долю областного бюджета, а объем приоритетных расходов на 2023 год в проекте бюджета увеличивается относительно текущего года почти на 35 млрд рублей.

Напомним, С 1 октября в Новосибирской области на 4% выросли зарплаты бюджетников.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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