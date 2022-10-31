Окаменелую кость якобы доисторического животного продают в Новосибирске за 2 миллиона

Фото: Avito

Житель Новосибирска продает «окаменелую кость ископаемого животного» за 2 млн рублей.

В Новосибирске выставили на продажу кость якобы доисторического животного. Продавец указал цену 2 миллиона рублей и согласен на любые варианты обмена. Об этом сообщает novos.mk.ru со ссылкой на сайт объявлений Avito.

Автор объявления не указал, кому именно принадлежит кость, использовав общую формулировку «ископаемое животное».

В длину кость достигает 24 сантиметров, а весит 990 граммов. Кроме оплаты деньгами (2 млн рублей) продавец также рассматривает любые варианты обмена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за кость такого же размера житель Бердска хочет 1,5 млн рублей. Она ему досталась в наследство от деда.

Также житель Новосибирска разместил объявление о продаже метеорита за 3 миллиона рублей. Он не уверен в космическом происхождении необычно тяжелого камня. Если догадки подтвердятся, то он смело сможет запрашивать за свою находку более четырёх миллионов рублей.