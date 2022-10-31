Похлеще телефонных мошенников: как цыгане на улице вводят людей в гипноз и транс

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Не знаю, как сейчас, а нас в детстве постоянно пугали цыганами. И это не беспочвенно: веками цыгане оттачивали своё мастерство воздействия на человеческую психику.

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Правоохранители рассматривают цыганский гипноз, как криминальную технику «обработки» выбранной жертвы представителями криминалитета с помощью воздействия на психику в целях обмана и присвоения имущества жертвы.

Психологи истолковывают этот метод как древнюю техника воздействия на психику человека, пребывающего в состоянии бодрствования в своеобразном «разговорном» трансе.

Проще говоря, специалисты разных областей признают факт существования цыганского гипноза.

Отличие цыганского гипноза от академического

Сам по себе гипноз и транс давно изучен и используется в медицинских целях при лечение психических расстройств. Цыганский гипноз отличается академического:

· стремительным и молниеносным действием на психику «жертвы»;

· высокой эффективностью в стандартных повседневных ситуациях, когда мозговая деятельность «клиента» активно управляет и контролирует разнообразные и многочисленные процессы;

· наличием продуманного сценария.

Секрет в захвате внимания

Уличные гипнологи захватывают внимание жертвы стремительно. Они стараются «заболтать» человека потоком слов, умело расставляя интонационные акценты, используя волнообразные интонации. Кроме того, цыгане активно используют уменьшительно-ласкательные слова и создают доверительную обстановку, благодаря обращению к жертве на «ты».

Почему цыгане хватают жертву за правую руку?

Это ещё один цыганский трюк: «При обращении к жертве мошенница старается взять человека за правую руку, тем самым нейтрализуя активность левого полушария мозга, контролирующего поведение особы. Происходит дисбаланс, при котором наиболее энергичным оказываются зоны правого полушария, функции которых: эмоции, фантазии, воображения. Это как раз и нужно аферистке, чтобы страдалец меньше думал и больше верил ее речам», — рассказал психолог, гипнотерапевт, вице-президент Ассоциации творческого и лечебного гипноза Геннадий Иванов.

Пошаговая схема цыганского уличного гипноза (транса)

1. Выбор жертвы.

2. Установление контакта.

3. Выявление проблем.

4. Вызывание доверия.

5. Физический контакт.

6. Вымогательство.

Прокляните цыганку

Меня с детства приучили не смотреть в глаза сомнительным личностям, игнорировать их просьбы и проходить мимо своей дорогой. А выпущенная полицией Тюмени памятка, помимо традиционных советов быть осторожными, советует проявлять нетактичность и грубость в отношении уличных мошенников.

Полиция предлагает гражданам даже использовать словесные проклятия как ответную меру на агрессию: «Если цыгане понимают, что вы не поддаетесь их гипнозу, то могут начать осыпать вас проклятиями. Не теряйтесь, начните обсыпать цыганку проклятиями в ответ. Цыгане больше все бояться навести проклятие на свой род", — считают в тюменской полиции. Но если вы почувствовали, что уже попали под гипноз, крикните «Полиция!». Обычно после этого цыганки убегают, сказано в методичке.