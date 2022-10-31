Понедельники без стресса: как сделать лёгким первый день недели

Фото: Денис Винокуров / Модель: Ирина Автухова

Все знают фразу – «Понедельник – день тяжелый». Мы настолько к ней привыкли, что даже не задумываемся, насколько это мощная установка и как сильно она влияет на нашу жизнь. Корреспондент Сиб.фм Юлия Миняйло попробовала изменить свой настрой и сделать понедельник приятным днем. Делимся результатами эксперимента.

«Доброе утро, Юленька, ты проснулась, а это уже неплохо, черт возьми!». Это была первая мысль в понедельник. Накануне было решено проверить на практике ряд психологических методик, которые делают жизнь краше. «Ты там, где твои мысли» – психологи утверждают, что размышлениями мы формируем свою реальность. В том числе и негативную. Проще говоря, на чем ты сфокусирован, то и притянешь. Так что хорошо бы для начала «встать с той ноги». Но легко сказать, а как сделать?

«Нужно жить осознанно. Что я чувствую, где я сейчас, как мне сейчас? Замечать приятные мелочи. Важно вернуть привычному ценность своим вниманием, – объясняет психолог Елена Новосёлова. – Возьмём, к примеру, домашние тапочки. Мы засовываем в них ноги автоматически, нам некогда. Но попробуйте почувствовать их мягкость, теплоту. Ведь когда-то вы их выбрали, именно вот такие, этого цвета, из этой ткани. Сфокусируйтесь на несколько секунд на этих ощущениях. Прислушайтесь к себе и улыбнитесь. Пришли в душ – насладитесь процессом. Ощутите аромат вашего шампуня. Вы ведь тоже его выбирали. Он же чем-то пахнет, наверняка, приятно. Прочувствуйте температуру воды. Таким образом, вы настроите свой мозг на позитивную волну и он сам в течение дня будет искать то, что приятно. Кажется, что это потеря времени. Но это очень важные вещи».

Обычно я завтракала на бегу. Между другими важными делами. То в чат заглянешь, то звонок сделаешь – с самого утра думаешь о грядущих делах. Мысли наскакивают друг на друга, во всей этой кутерьме сам вкус еды остается незамеченным. Сегодня все было иначе, я насладилась своими традиционными овсяноблинами. В этот раз украсила их ягодами. Оценила, как красиво они смотрятся на тарелке. Как вкусно пахнут. Позволила себе побыть в моменте. Только я и вкуснота. Полюбовалась новой кофейной кружкой. Взяла ее обеими руками. Тепло, приятно, уютно. Посмотрела на свои тапочки – розовенькие, прикольные. Потрогала их. Мягкие... Чувствую, что улыбаюсь. Спустя полчаса пробка на «тещином языке» уже не казалась мне таким уж кошмаром. Я просто сделала радио громче и вслушалась в музыку. Снова улыбаюсь. Начало неплохое. Но что же дальше?

«А дальше переключаем внимание каждый раз, как только накатывает негатив. Фокус в другую сторону», – поясняет психолог.

Красоты и приятного вокруг, оказывается, много. Надо только открыть глаза. Что я и делала в течение всего дня. В метро смотрела не на хмурые лица, а на того, кто интересно одет, например. Перед работой заглянула в кофейню. И там купила, точнее, просто взяла вкусный кофе. Да-да, просто взяла и это совсем не магия. Дело в «Понедельниках Tele2» – так называется акция, когда каждый понедельник клиенты оператора могут пользоваться подарками и бонусами от партнёров акции. Просто так – достаточно пользоваться «симкой» оператора. Чтобы получить желанный капучино в подарок, я захожу в приложение оператора «Мой Tele2». Буквально в два тапа получаю QR-код и показываю его на кассе. И наслаждаюсь ароматным напитком по пути на работу.

Прелесть «Понедельников Tele2» в том, что устроить такой маленький праздник можно не один раз. Акция продлится аж до 21 ноября. До этого момента каждый первый день недели можно бесплатно получать стакан капучино или американо во «Вкусно и точка». А еще чизбургер или наггетсы – и тоже в подарок.

За кофе оставшаяся часть дороги на работу оказалась еще короче. В офисе заметила, что у коллеги новая прическа и ей идёт. Сделала комплимент. В ответ улыбка. После обеда обнаружила у себя на столе конфету. Мелочь, а приятно. Оказывается, мир откликается на твой положительный заряд. И это в общем-то логично. Странно ждать доброты от людей, если сам ты ее не проявляешь. Почему-то в суете будней мы просто забываем об этом. Ленимся заметить обновку подруги или помочь человеку. А ведь бескорыстные дела повышают твою значимость в собственных глазах и придают жизни еще один важный смысл. Впрочем, подарки нужно делать не только другим, но и себе.

«Любите себя. Поощряйте. Не забывайте хвалить. Ведь внутренний критик все время нас ругает. Но без пряника никак. Сделал маленькое дело – похвали себя, – советует Елена Новосёлова. – И выбирайтесь из скорлупы, из рутины. Создавайте события в своей жизни. Наполняйте ее. Что вы кладёте в свой багаж, то и несете».

А почему бы не выбраться из рутины прямо в понедельник? – подумала я. И тут же активировала промокод в приложении «Мой Tele2» на скидку 30% при покупке билетов в театр себе и дочке на сайте kassir.ru. В ближайший выходной пойдем. Дочь обрадовалась, ей приятно. И мне тоже. Предвкушаем...

Этот бонус я, кстати, тоже организовала себе с помощью «Понедельников Tele2». Вообще за весь период действия акции можно воспользоваться предложениями 10 партнеров. По понедельникам каждому клиенту оператора доступны три любых подарка. Постоянно пробовать что-то новое или выбирать уже проверенное – решать вам.

Во второй половине дня у меня было интервью. Спикер на «Родниках». Возвращаться за машиной на площадь Маркса (обычно я оставляю ее там и до редакции еду на метро), а потом – через все пробки на другой конец города – не резон. Рвану на такси. Гулять так гулять. Раз у Tele2 для абонентов по понедельникам три подарка – заберу и третий. Заказываю машину в ЯндексGo и получаю скидку 100 рублей. Вуаля! К своему собеседнику я приехала в прекрасном настроении, и он ответил мне тем же. Был приветлив, охотно отвечал на вопросы. И это не удивительно, ведь мы все зеркала друг для друга. Что транслируем во вселенную, то и получаем в ответ.

Свой вечер понедельника я завершила с друзьями на матче любимой хоккейной команды «Сибирь». Что может быть лучше?

Кстати, в следующий понедельник меня ждёт бесплатный чикенбургер, скидка на бензин и три книги в подарок от ЛитРес. Это я уже себе все распланировала. Да, легкий понедельник – это возможно, а с Tele2 еще и приятно.