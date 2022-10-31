Проверяйте карты: с 1 ноября часть пенсионеров получит прибавку от 5000 рублей

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Первыми в очереди на такую доплату оказались угольщики и летчики гражданской авиации. Для других категорий российских пенсионеров размер такой доплаты будет пересмотрен, сообщил информационный портал социальной защиты населения.

Пересчитывают каждый квартал

Прибавку, о которой идёт речь, смогут получить отработавшие в угольной промышленности 20 или 25 лет в зависимости от условий труда. Что касается летчиков авиации, минимальный порог для назначения доплаты составляет 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин: «Размер такой доплаты пересматривается каждый квартал с учетом поступивших от работодателей страховых взносов за это время. И с ноября как раз будет назначен новый размер доплат для таких пенсионеров», – рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Средний размер

По словам экспертов информационного портала социальной защиты населения, в среднем бывшие шахтеры получают дополнительно по 5 тысяч рублей в месяц, а летчикам доплачивают от 15 тысяч рублей и более. С ноября эти доплаты, скорее всего, станут больше или останутся примерно на таком уровне.

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