Пять женских имён, которые терпеть не могут мужчины

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Психологи и эзотерики назвали пять женских имен, которые мужчины на дух не переносят и стараются избегать.

Ульяна

Обладательницы этого имени считаются сильными и самостоятельными натурами. Они упрямы и слушают только себя. Мало того, что мужчинам не понравится такое стремление к независимости, так ещё и имя они воспринимают неоднозначно. Особенно сокращённый его вариант «Уля».

Диана

Девушки с этим именем настоящие бойцы и охотницы. Защитник в лице мужчины им не нужен, и они при каждом удобном случае это демонстрируют. Сильный пол рядом с Дианой ощущает себя ущербным. Имя мужчин тоже мало привлекает.

Зинаида

Это имя относится к одному из древних, и раньше считалось очень красивым. Однако в сегодняшних реалиях оно воспринимается как архаизм. Имя «Зина» подходит, скорее бабушке, чем юной леди. Однако, если девушка во всех отношениях приятная, мужчина вряд ли прекратит с ней общение только из-за имени.

Анастасия

Почему же девушек с этим именем мужчины обходят стороной? А всё потому, что с детства Анастасия успевает зарекомендовать себя как авантюристка. Никогда не знаешь, что она выкинет на этот раз. С ней как на вулкане. Для семейной размеренной жизни такая дама точно не подходит, разве что для яркого и недолгого любовного приключения.

Агнесса

Мужчинам нравятся эмоциональные особы, но Агнесса слишком уж перебарщивает. В порыве они способны на эпатажные поступки, что мужчине сквозь землю провалиться хочется. А вот Агнессу мнение окружающих совершенно не волнует.

Ранее Сиб.фм писал о том, обладатели каких имен изменяют чаще всего. Напомним, мужчины с какими именами никогда не полюбят по-настоящему, а также стали известные имена, обладатели которых никогда не станут счастливыми.

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