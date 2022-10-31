Самые модные шапки на зиму 2022 / 2023 - вам понравится

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Такого разнообразия головных уборов, как в новом сезоне зима 2022/23 давно не отмечалось. Равнодушной остаться невозможно.

Сибирская актуальность

Если в южных регионах России зимний головной убор – всего лишь аксессуар, то в Сибири- суровая необходимость. Нынешний сезон 2022/23 соединил полезное с приятным (красивым) — редкое сочетание. Дизайнеры совместили и теплопроводимость, и модные тенденции.

На острие моды 2022/23 — различные виды шапок и шляп, от элегантных и утонченных фасонов до крутых шапок в гангстерском стиле и нестандартные решения, как например изящные шляпки.

Фаворитом сезона остается черный и серый цвета, за ними идут пудра, марсала, зеленый, оранжевый и модные шапки нежного голубого и розового оттенка.

Декор модных шапок 2022-2023 ограничился кокеткой и нашивками с надписями. Броского и богатого дизайна в виде брошек и камней на шапках в этом сезоне встречаются крайне редко. Весь упор — на фасон и покрой женской шапки.

Среди модных вязаных шапок 2022-2023 наибольшую популярность в холодном сезоне получат модели с меховым помпоном. Подобные модели подходят не только молодежи, шапки стильно будут смотреться и на женщинах под 30.

Новый хит зимы 2022/23 — стильные шапки-тюрбаны. Стилисты советуют выбирать тюрбан крупной вязки и приглушенных оттенков. В отличие от предыдущего сезона, модные шапки фасона тюрбан лишены всякого декора, исключением станет вуалетка, придающая образу загадочности и утонченности.

В осенне-зимнем сезоне 2022/23 шапки в стиле кепи представлены моделями из различных материалов. Кожа, мех, кашемир, букле идеально подошли для шапки с козырьком. Это, пожалуй, единственный фасон шапки, в котором присутствует богатый декор, в виде брошек, интересных аппликаций и различных цветных нашивок.

Модные меховые шапки 2022-2023 тоже порадуют модниц обилием вариантов. В тренде, как натуральный ворс, так и штучный не уступающий по внешнему виду эко-мех. Самой модной остается натуральная расцветка меховых шапок и длинная шерсть. Из моделей следует выделить меховые шапки монголки, ушанки, бини, береты и новинка – меховой капюшон.