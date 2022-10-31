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Сбивший в Татарске НСО ребёнка водитель явился в полицию

Фото Сбивший в Татарске НСО ребёнка водитель явился в полицию
Фото Сбивший в Татарске НСО ребёнка водитель явился в полицию

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Татарске Новосибирской области водитель, сбивший ребенка, добровольно явился в полицию.

30 октября в 18.00 у дома 6 по ул. Володарского в Татарске Новосибирской области водитель, управляя иномаркой совершил наезд на ребенка, вышел из машины и осмотрел мальчика, после чего покинул место ДТП.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, после чего мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Автомобиль был объявлен в розыск. Спустя некоторое время водитель транспортного средства явился в отдел полиции, им оказался 67-летний житель Татарска. Проведенное освидетельствование установило, что водитель трезв. В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".

В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего, против мужчины могут возбудить уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Напомним, ранее жители Татарска обвинили в наезде на ребенка депутата местного Совета депутатов.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
ДТП
полиция
происшествие
водитель
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