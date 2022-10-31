Соль земли: о социальном развитии и достижениях в экономике Чановского района рассказал его глава Виктор Губер

Фото: Евгения Гловацкая, Артём Перевалов

Сиб.фм продолжает свое большое путешествие по Новосибирской области, узнавая о ее местных жителях, главных достопримечательностях и планах на будущее. О Чановском районе нам рассказал глава Виктор Губер.

Виктор Иванович, какие результаты за последние годы показывает экономика Чановского района?

Объём инвестиций в основной капитал за первый квартал этого года — более 700 миллионов рублей. В 2021 год общий объём инвестиций составил 1,6 миллиарда рублей, а объём валового внутреннего продукта — более 10 миллиардов рублей. Инвестиции в сельском хозяйстве составили 45 процентов от годового объёма. Средства были направлены на обновление автопарка и строительство зерноочистительных и сушильных комплексов по приёмке и хранению зерна. Аграрии района пополнили парк на 118 единиц новой современной сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 500 миллионов рублей.

Отмечается рост оборота розничной торговли и объёма платных услуг населению. Гордость нашего района — санаторий «Озеро Карачи» — планирует на своей базе организовать работу диагностического центра МРТ для жителей района и ближайших районов.

Продолжалась работа по вовлечению в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, дополнительно подготовлена 21 тысяча гектаров — земли, которые более 20 лет не обрабатывались. Так что развитие не останавливается.

Что нового происходит в плане строительства социальных объектов?

По национальному проекту «Здравоохранение» введены в эксплуатацию ФАПы в селе Таган и ауле Кошкуль. В этом году будет построен ФАП в селе Красное и начнётся строительство в селе Песчаное Озеро. Строится детский сад в районном центре, скоро начнётся строительство культурно-досугового центра в курортном посёлке Озеро-Карачи. В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» завершено строительство и введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Не могу не отметить ещё одно очень важное для нас событие: в память о наших земляках, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны, принято решение установить в парке Памяти и Славы пилоны с именами ветеранов, вернувшихся с полей сражений, но не доживших до наших дней. Здесь появятся 14 пилонов, на которые нанесут более четырёх тысяч фамилий ветеранов. Установка запланирована в два этапа: 7 в этом году и ещё 7 в 2023-м.

Как в вашем районе реализуется программа по формированию комфортной городской среды?

Идёт благоустройство двух общественных пространств. Это уже упомянутый парк Памяти и Славы неподалёку от улицы Победы, рассчитанный на отдых людей всех возрастов. В центре парка строится часовня, планируется проложить дорожки для прогулок, поставить больше скамеек и урн, установить памятник женщине — труженице тыла. Со стороны улицы Победы расположится парковка.

Второе пространство — парк Спортивной славы, расположенный на улице Заводской. Его планируется разделить на две части. Первая — спортивная, предполагает размещение площадок со специальным резиновым покрытием для уличных видов спорта, установку уличных тренажёров. По периметру парка планируется беговая дорожка. Вторая часть парка рассчитана на спокойный отдых. Здесь будут газоны, клумбы, скамейки, пешеходные дорожки. Будет устроена парковка минимум на 20 машиномест. Территории обоих парков будут ограждены и ярко освещены фонарями.

Ещё реализуется проект благоустройства центральной площади в посёлке Озеро-Карачи. Здесь будет уложен асфальт, устроена зона отдыха, проведено озеленение территории. Установят и новый остановочный павильон.

Чановский район славится своими спортсменами.

Да, спорт у нас очень любят. Радует, что много надежд подают молодые спортсмены. Весной наша команда юнармейцев Чановской средней школы №1 привезла из Москвы кубок призёров финала Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью «Призывники: служу России-2022», где достойно представила не только Чановский район, но и Новосибирскую область.

Ещё отметил бы, что у нас много спортивных семей. В начале июля в финале 36-х областных летних сельских спортивных игр в Куйбышеве в дисциплине «Спортивная семья» район представляла семья Лаврентьевых из посёлка Моховое Чановского района. В личном зачёте они заняли четвёртое место и обеспечили себе поездку в составе сборной команды Новосибирской области на Всероссийские летние сельские спортивные игры в Омск. Это были очень серьёзные состязания, в которых приняли участие более 1 400 человек из 50 регионов России и из Республики Беларусь. В итоге семья Лаврентьевых — Олег Владимирович, Елена Николаевна и их сын Дмитрий — заняла третье место в группе регионов, где сельское население составляет не более 600 тысяч человек. Они уступили только командам Удмуртии и Саратовской области, а в личном зачёте семья Лаврентьевых вошла в десятку сильнейших спортивных семей России.

Какие достижения чановцев в сфере культуры вы могли бы выделить?

Мне очень приятно, что у нас подрастает очень талантливое поколение. Гордость района — образцовый хореографический ансамбль «Воскресение» нашей детской школы искусств. Они были удостоены права представлять Чановский район на международном многожанровом детском конкурсе-фестивале «Морская волна» в Туапсе после того, как заняли первое место в международном конкурсе «Дорогою добра», проходившем в Новосибирске. По результатам конкурса в Туапсе ансамбль «Воскресение» стал одним из лауреатов.