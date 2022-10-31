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общество

В Чите за сутки выпало рекордное за 129 лет количество осадков

Фото В Чите за сутки выпало рекордное за 129 лет количество осадков
Фото В Чите за сутки выпало рекордное за 129 лет количество осадков

Фото: ZabNews

Накануне в Чите выпало рекордное за последнее столетие количество снега.

В Чите за сутки 30 октября выпало восемь миллиметров осадков. Как сообщает ИА ZabNews со ссылкой на местного биолога Олега Корсуна, это рекордные показатели за всё время наблюдений.

«Гидрометцентр подсказывает, что 30 октября в Чите за 129 лет наблюдений ни разу не выпадало больше 7 миллиметров. Да и случилось такое аж в 1935 году», – написал он.

По наблюдению учёного, в обычных условиях климат в Чите редко даёт возможно лепить снеговиков, так как снега либо почти нет, либо он не слипается.

Напомним, снегопад в Новосибирске ожидается с 1 ноября 2022 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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