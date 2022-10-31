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В Красноярском крае нетрезвая женщина подожгла келью священника

Фото В Красноярском крае нетрезвая женщина подожгла келью священника
Фото В Красноярском крае нетрезвая женщина подожгла келью священника

Фото: МВД по Красноярскому краю

Выпившая жительница поселка в Красноярском крае хотела поговорить со священником и подожгла его келью.

Женщина подожгла келью сельского священника из-за эксплуатации матери в Красноярском крае, сообщает prmira.ru.

По данным правоохранительных органов, 36-летняя женщина выпивала со своей знакомой в поселке Хайрюзовка. Набравшись храбрости, он направилась к жилищу местного священника, к которому испытывала неприязнь. Его келья находилась рядом с часовней, однако самого священника не было на месте. Тогда женщина решила прибегнуть к радикальным мерам и подожгла скромное обиталище служителя церкви.

Полиция опубликовала видео, на котором подозреваемая дает показания. Женщина призналась, что ненавидит священника из-за того, что он якобы вынуждает ее мать убираться в его келье и делать ремонт. Из-за этого мать не может помочь своей дочери, которая также нуждается в помощи.

Против женщины возбудили дело об умышленном повреждении имущества путем поджога. Ей может грозить лишение свободы до пяти лет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что женщина нарядилась в свадебное платье и подожгла свою квартиру в Ленобласти.

Напомним, в Омской области сиделка подожгла пенсионера.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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