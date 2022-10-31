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В микрорайоне «Лесоперевалка» открыли новое футбольное поле

Фото В микрорайоне «Лесоперевалка» открыли новое футбольное поле
Фото В микрорайоне «Лесоперевалка» открыли новое футбольное поле

Фото: Екатерина Соснина

Настоящее футбольное поле с искусственным покрытием появилось у юных жителей микрорайона Лесоперевалка. В результате реконструкции футбольной площадки на территории школы №72 появился новый спортивный объект. Его торжественно открыли 28 октября.

Футболисты по достоинству оценили искусственный газон, профессиональные ворота с сетками и высокую изгородь, защищающую от случайных попаданий мяча окна близлежащих домов, припаркованные машины и головы прохожих. Несмотря на холодную погоду, ребята с увлечением гоняли мяч по зеленой пластиковой траве, весело выделяющейся на фоне свежевыпавшего снега.

«В 2020 году избиратели дали мне наказ реконструировать футбольное поле. Мы пришли в департамент образования мэрии. Руководитель департамента Рамиль Ахметгареев и заместитель мэра Валерий Шварцкопп одобрили эту идею», – кратко рассказал предысторию создания объекта депутат Совета депутатов города Новосибирска по округу №33 Александр Савельев.

На сооружение площадки полтора миллиона рублей выделили из депутатского фонда.

Футбольное поле является частью школьной инфраструктуры. Здесь планируют проводить уроки физкультуры. Искусственное покрытие пригодно к эксплуатации в том числе и зимой. А в свободное время могут приходить и играть все желающие. В микрорайоне много домов частного сектора, где нет спортивных площадок и детских городков. Депутат Савельев уверен, что футбольное поле станет центром притяжения для всех мальчишек, живущих в микрорайоне «Лесоперевалка».

«Пропаганда здорового образа жизни очень важна в эпоху интернета, когда надо отрывать детей от гаджетов», – говорит Александр Савельев.

Это – второй спортивный объект, построенный на округе по инициативе депутата Александра Савельева. В прошлом году открыли хоккейную коробку в Затоне. Кроме этого, у здешних ребятишек есть волейбольная площадка, оборудованная на средства социально-ответственного застройщика.

«У нас на округе – шесть школ. Так что, еще есть, чем заниматься», – продолжил Александр Савельев.

Текст: Екатерина Соснина

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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