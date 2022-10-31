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В Новосибирске к 2033 году запустят производство 80 новых лекарств

Фото В Новосибирске к 2033 году запустят производство 80 новых лекарств
Фото В Новосибирске к 2033 году запустят производство 80 новых лекарств

Фото: Renewal

Производство 80 новых препаратов начнётся в Новосибирске в следующем году.

В Новосибирске фармкомпания Renewal будет производить 80 новых препаратов в 2023 году. Об этом сообщил директор по маркетингу и рекламе компании Денис Лубов на форуме «Дни ритейла в Сибири».

Выпуск первых 50 новых лекарственных препаратов будет налажен в конце текущего года. Из них 40 уже поступили в производство. Среди них L-тироксин, Азитромицин, Бисопролол, Каптоприл, Лизиноприл, Омепразол, Розувастатин, Тамсулозин,Тетрациклин и большое количество препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.

«Дефицита импортных лекарственных препаратов в России не наблюдается, а перебои в поставках компенсируются. В текущем году есть тенденция удорожания дешевых препаратов, но снижения стоимости дорогих лекарств. На сегодняшний день Renewal производит порядка 180 лекарственных препаратов широкого спектра» — подытожил своё выступление Денис Лубов.

Объем производства в следующем году увеличится на 25% по отношению к текущему. К концу 2023 года на производственных линиях окажется ещё 80 новых препаратов для лечения кишечно-желудочных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, кроверазжижающих и противовирусных лекарств. Общий объем производства этой группы препаратов составит 13 млн упаковок в год.

Напомним, ранее в Новосибирске невролог назвал 50 приводящих к деменции лекарств.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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