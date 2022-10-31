В Новосибирске произошла драка двух школьниц с применением перцового баллончика

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Две новосибирские школьницы устроили возле одного из учебных заведений города разборки с перцовым баллончиком.

В четверг, 27 октября, подрались две ученицы 7 и 8 классов из разных школ. В качестве места выяснения отношений девочки выбрали «нейтральную территорию» — двор школы, где не учится ни одна из них, но куда приходят общаться с друзьями. Во время разборок одна из дерущихся брызнула другой перцовым баллончиком в лицо.

Пострадавшую отвели в школу, чтобы оказать помощь, а ее обидчица, отправившаяся следом, сломала раковину в учебном заведении, в гневе пнув ее ногой. В школу приехала Росгвардия, о происшествии сообщили в министерство образования НСО. Отметим, что ни одна из участниц конфликта позже не обращалась в больницу.

Причинами конфликта называют взаимные оскорбления школьниц: одна оскорбила маму оппонентки, а вторая нелестно высказалась о лучшей подруге.

Ранее, школьники из Новосибирской области сняли репортаж о сломанном унитазе.