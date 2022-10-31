Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске произошла драка двух школьниц с применением перцового баллончика

Фото В Новосибирске произошла драка двух школьниц с применением перцового баллончика
Фото В Новосибирске произошла драка двух школьниц с применением перцового баллончика

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Две новосибирские школьницы устроили возле одного из учебных заведений города разборки с перцовым баллончиком.

В четверг, 27 октября, подрались две ученицы 7 и 8 классов из разных школ. В качестве места выяснения отношений девочки выбрали «нейтральную территорию» — двор школы, где не учится ни одна из них, но куда приходят общаться с друзьями. Во время разборок одна из дерущихся брызнула другой перцовым баллончиком в лицо.

Пострадавшую отвели в школу, чтобы оказать помощь, а ее обидчица, отправившаяся следом, сломала раковину в учебном заведении, в гневе пнув ее ногой. В школу приехала Росгвардия, о происшествии сообщили в министерство образования НСО. Отметим, что ни одна из участниц конфликта позже не обращалась в больницу.

Причинами конфликта называют взаимные оскорбления школьниц: одна оскорбила маму оппонентки, а вторая нелестно высказалась о лучшей подруге.

Ранее, школьники из Новосибирской области сняли репортаж о сломанном унитазе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

школа
конфликт
Росгвардия
школьники
драка
школьница
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

60350
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
46068
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
32803
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
30645
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
19490
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18059
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16184
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями