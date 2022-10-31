В Новосибирске пропала женщина в белой шапке

Фото: «ЛизаАлерт»

В центре Новосибирска пропала женщина в белой шапке и клетчатом пальто.

В среду, 26 октября, в Новосибирске пропала 54-летняя женщина. К ее поискам присоединился поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Как сообщают волонтёры-поисковики, Братчина Галина Витальевна скорее всего находится в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска, но может оказаться и в других местах города. Её местоположение неизвестно с 26 октября 2022 года.

Приметы: рост 157 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые с проседью волосы, серо-зеленые глаза.

Одежда: белая шапка, черно-белов в клеточку пальто, чёрные кожаные ботинки, тёмно-синие джинсы. Когда Галину видели в последний раз, у нее был с собой чёрный кожаный рюкзак.

О местонахождении и состоянии пропавшей волонтёры просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52.

Ранее Сиб.фм сообщал, что волонтёры «ЛизаАлерт» начали использовать в своей работе электросамокаты. По их словам, так гораздо быстрее расклеивать объявления о пропаже и оперативно искать пропавших.

Также в конце августа поисковики нашли живым пенсионера, который 5 дней провёл в болотах без еды и тепла.