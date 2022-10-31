В России появился новый формат ПВХ окон

На фото: Андрей Панов, генеральный директор компании «Динал» / Фото: Денис Винокуров

Высокий спрос новосибирцев на эстетику в индивидуальном строительстве способствовал появлению специального оборудования по созданию бесшовных окон.

Завод по производству окон и дверей «Динал» приобрёл уникальный пневмогидравлический станок KMW, став единственным предприятием в России, внедрившим бесшовную технологию цветных окон премиального уровня. Новый продукт на рынке окна – это ответ на тренд «индивидуальности и внимания к деталям» среди архитекторов, застройщиков коттеджных поселков и владельцев загородной недвижимости.

Фото: Пневмогидравлический станок «KMW» – новое поколение горизонтальных 4-головых сварочных машин для производства окон с ламинацией

Приобретению оборудования способствовал новый взгляд руководства на управление ресурсами, в том числе финансовыми.

«Так сложилось, что начались военные действия. Мы оценили свои ресурсы и рискнули использовать ситуацию с падением рынка валют в свою пользу. Это хорошее время для инвестиций в перепроизводство. Покупка станка обошлась нам в 350 000 евро. При этом мы сэкономили 30 % и на несколько лет вперед отстроились от конкурентов. Очередь на приобретение этого высокотехнологичного станка расписана на 2 года вперед», — объясняет Андрей Попов, генеральный директор «Динал».

Фото: Андрей Панов, генеральный директор компании «Динал»

Предприниматель признается – приобретение новой производственной линии было трудным мероприятием: «Оборудование завозили через череду недружественных стран, перегружали машины, меняли экипажи: Эстония, Польша, Белоруссия и только потом Россия. Нам приходилось скрывать, что это станок пойдёт в Россию – в заводе производителя недружественно настроены по отношению к русским. Это было сложно эмоционально...»

Сейчас в компании формируется пул заказчиков, которые смогут первыми купить бесшовные окна – это владельцы частных домов и застройщики коттеджных посёлков. Цена на цветные окна нового формата пока на уровне стандартных кашированных окон.

«Доступная цена – это осознанный шаг. Мы хотим, подарить эстетику тем, кто ценит не только комфорт, но и ищет красоту в деталях», – поясняет Андрей Попов, генеральный директор «Динал».

Фото: Слева бесшовная сварка, справа стандартная сварка ПВХ контура

Главное отличие бесшовного окна от стандартного – ювелирное соединение составных частей ПВХ контура. На раме и строке видно только стык элементов. В углах окна нет привычных глубоких борозд. Такие изделия выигрывают не только в эстетике, но и в надежности.

Фото: Василий Корнеев, начальник производственного цеха завода «Динал» рассказывает о тонкостях технологии

«Бесшовное окно более жёсткое. При сварке ПВХ-окна пневмогидравлика создает давление на угол 250 атмосфер! Для сравнения: пневматическая сварка, которая традиционно используется на оконных заводах России, создаёт давление всего 4 атмосферы. Высокое давление формирует угол так, что с внешней стороны окна не видно шва – он уходить внутрь профиля. За счет увеличения площади свариваемой поверхности, конструкция окна способна выдерживать большие нагрузки, — делится секретами производства Василий Корнеев, начальник производственного цеха "Динал". — Стандартное кашированное окно имеет по углам белую борозду, она образуется при сварке и зачистке ПВХ контура. Чтобы сделать ее менее заметной на производстве место сварки закрашивает вручную специальным маркером под цвет рамы. У этой технологии есть минусы – оттенок маркера не всегда совпадает с цветом кашировки, и не исключен неравномерный прокрас, из-за чего снижается эстетическое восприятие изделия. Бесшовная технология не требует внешней зачистки профиля. Текстура кашировки на стуке деталей не нарушается, и мы сразу получаем готовое изделие с высокими эстетическими качествами.

Василий Корнеев, начальник производственного цеха «Динал», одним из первых изучал устройство и работу нового станка: «Если дотошно разбираться, то это займёт около 5 дней. Когда начинаешь обучать другого человека достаточно 15 минут. Долгий процесс внедрения технологии был связан не с обучением сотрудников, а с адаптацией оборудования на русский язык. Около месяца потребовалось на технические переводы и программированию команд на русском».

Фото: Шоурум панорамного остекления компании «Динал»

Узнайте больше о производстве бесшовных окон на сайте «Динал» или позвонив по номеру 8 (383) 388-47-13. Офис компании находится по адресу: п. Каменка, ул. Заводская 28 Б».