Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Верный путь в могилу: три продукта из холодильника, которые могут привести к раку

Фото Верный путь в могилу: три продукта из холодильника, которые могут привести к раку
Фото Верный путь в могилу: три продукта из холодильника, которые могут привести к раку

Freepik, authors: conejota

По словам врачей, рацион питания напрямую влияет на здоровье человеческого организма. Употребление определенных продуктов может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. В материале Сиб.фм рассказываем об опасных продуктах, которые провоцируют рак.

Врач-онколог Виктория Суслова перечислила семь наиболее распространенных продуктов в рационе, которые при постоянном употреблении могу вызвать развитие рака. По мнению эксперта, их исключение из рациона может значимо снизить показатели смертности от онкологии.

Фото Верный путь в могилу: три продукта из холодильника, которые могут привести к раку 2

Одними из самых опасных продуктов являются консервированные томаты и томатная паста. Всё дело в том, что в них содержится много кислоты, которая способна разъедать стенки жестяной тары, создавая канцерогенные химические компоненты. Врач советует приобретать товар в стеклянной таре.

Ещё одним опасным продуктом является фермерская рыба. Сама по себе рыба невероятно полезна для организма, но, если она выросла в естественном водоеме. В фермерской рыбе много канцерогенов.

Фото Верный путь в могилу: три продукта из холодильника, которые могут привести к раку 3

Любимый многими попкорн тоже таит в себе опасность. В продукте, который готовят дома в микроволновке, содержится перфтороктановая кислота. Она провоцирует бесплодие и в том числе вызывает рак.

Сахарозаменители, маргарин и алкогольные напитки тоже вошли в антирейтинг продуктов, вызывающих смертельное заболевание. Они являются канцерогенами и сильно вредят здоровью. Кроме того, опасным является красное мясо. Его вред усиливается, если продукт обжаривают в масле.

Ранее Сиб.фм писал о трех симптомах рака, которые появляются во рту. Напомним, что онкологи рассказали, на какой стадии можно победить рак, а также стало известно какие виды рака передаются по наследству.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

продукты
Новосибирская область
рак
онкология
питание
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

64660
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
53760
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
34894
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
33718
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
23112
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18557
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
17336
Бесплатное удобрение под зиму назвали дачники — это средство есть у каждой хозяйки