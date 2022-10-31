Верный путь в могилу: три продукта из холодильника, которые могут привести к раку

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По словам врачей, рацион питания напрямую влияет на здоровье человеческого организма. Употребление определенных продуктов может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. В материале Сиб.фм рассказываем об опасных продуктах, которые провоцируют рак.

Врач-онколог Виктория Суслова перечислила семь наиболее распространенных продуктов в рационе, которые при постоянном употреблении могу вызвать развитие рака. По мнению эксперта, их исключение из рациона может значимо снизить показатели смертности от онкологии.

Одними из самых опасных продуктов являются консервированные томаты и томатная паста. Всё дело в том, что в них содержится много кислоты, которая способна разъедать стенки жестяной тары, создавая канцерогенные химические компоненты. Врач советует приобретать товар в стеклянной таре.

Ещё одним опасным продуктом является фермерская рыба. Сама по себе рыба невероятно полезна для организма, но, если она выросла в естественном водоеме. В фермерской рыбе много канцерогенов.

Любимый многими попкорн тоже таит в себе опасность. В продукте, который готовят дома в микроволновке, содержится перфтороктановая кислота. Она провоцирует бесплодие и в том числе вызывает рак.

Сахарозаменители, маргарин и алкогольные напитки тоже вошли в антирейтинг продуктов, вызывающих смертельное заболевание. Они являются канцерогенами и сильно вредят здоровью. Кроме того, опасным является красное мясо. Его вред усиливается, если продукт обжаривают в масле.

Ранее Сиб.фм писал о трех симптомах рака, которые появляются во рту. Напомним, что онкологи рассказали, на какой стадии можно победить рак, а также стало известно какие виды рака передаются по наследству.

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