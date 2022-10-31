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Владимир Мединский поздравил жителей Новосибирска с открытием стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести»

Фото Владимир Мединский поздравил жителей Новосибирска с открытием стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести»
Фото Владимир Мединский поздравил жителей Новосибирска с открытием стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести»

Фото: Фонды Государственного архива Новосибирской области / иллюстрация стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести»

Помощник Президента РФ Владимир Мединский подготовил поздравительное обращение к новосибирцам, ветеранам по случаю торжественного открытия стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести».

«Присвоение Новосибирску этого почетного звания – дань благодарности нашим предкам, совершившим в годы войны беспримерный воинский, трудовой, человеческий подвиг.

В то тяжелое для всей страны время в Новосибирске круглосуточно работали заводы и многопрофильные предприятия, в том числе эвакуированные из разных уголков Родины. В самые кратчайшие сроки Новосибирск предоставил эвакуированным заводам производственные площади, обеспечил сотрудников и их семьи всем необходимым.

Невозможно переоценить вклад детей и подростков – юных тружеников тыла! Они заменяли на заводах и фабриках своих родителей, старших братьев и сестер. Днем и ночью они работали у машин и станков, выпуская продукцию, нужную фронту и тылу, приближая час долгожданной Победы.

Будем хранить в наших сердцах память о воинском и трудовом подвиге наших отцов и дедов во имя настоящего и будущего нашей любимой Родины! Всегда помнить, что в славной летописи Великой Победы навсегда запечатлен подвиг ваших земляков!», – поздравляет жителей Новосибирска Владимир Мединский.

Фото Владимир Мединский поздравил жителей Новосибирска с открытием стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» 2

Согласно Указу Президента РФ от 2 июля 2020 года Новосибирску присвоено почетное звание РФ «Город трудовой доблести». Федеральный закон предусматривает установку памятной стелы с изображением герба города и текстом указа Президента о присвоении городу этого звания. По результатам опроса жителей Новосибирска местом установки стала площадь им. Калинина.

Архитектурно-художественный облик стелы был создан скульптором Денисом Стретовичем. Проект включает в себя использование исторических материалов и фотографий, предоставленных Государственным архивом Новосибирской области и архивами предприятий, работавших в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны. Все материалы были подготовлены Музеем Новосибирска.

Торжественное открытие стелы пройдет 3 ноября. В этот день в 1943 году приняли постановление Совета народных комиссаров о становлении Новосибирска режимной местностью первой категории. После этого быстро и эффективно на предприятиях города были развернуты производства вооружения и снаряжения для обеспечения Красной армии в период ВОВ, в том числе эвакуированные из европейской части страны.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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