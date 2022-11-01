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Два этих знака Зодиака женятся раз в жизни: вместе навсегда

Фото Два этих знака Зодиака женятся раз в жизни: вместе навсегда
Фото Два этих знака Зодиака женятся раз в жизни: вместе навсегда

Фото: pixabay.com

Если вы ещё не встретили надёжного, умного, верного спутника жизни, присмотритесь к представителям двух знаков Зодиака, которые, по заверениям астрологов, женятся один раз и на всю жизнь.

Зодиакальные однолюбы

Людей, которые заключает один брачный союз на всю жизнь, в народе называют однолюбами. Астрологи вычислили, к каким знакам Зодиакального круга относятся такие редкие особи мужской породы.

Фото Два этих знака Зодиака женятся раз в жизни: вместе навсегда 2

Козерог

Мужчину-Козерога можно охарактеризовать тремя словами: надежный, верный. мудрый. Представители этого знака отличаются рассудительностью и четким пониманием того, что они хотят получить от жизни. Холодный рассудок помогает этим мужчинам строить крепкие и долгие отношения на всю жизнь.

Козероги бескорыстны и искренни, отчего, полюбив женщину, они будут принимать ее такой, какая она есть, и не решатся на измену. Большинство Козерогов не привыкли рассказывать о своей любви красивыми фразами, но они легко демонстрируют свою привязанность соответствующим отношением, подарками и путешествиями, о которых мечтает любимая женщина. Эти мужчины убеждены, что семья не должна ни в чем нуждаться.

Фото Два этих знака Зодиака женятся раз в жизни: вместе навсегда 3

Дева

Мужчины-Девы, как и Козероги, отличаются практичностью в любви, в большинстве случаев им даже безразличен романтичный лепет второй половинки — они привыкли доказывать чувства не словами, а делом, чего желают и от своей женщины.

Любовь мужчины-Девы — это не пожар, а ровное пламя, которое позволяет ему быть верным в отношениях. Если вы и есть та самая единственная избранница для него, то вероятность развода с мужчиной-Девой сводится почти к нулю.

Фото Два этих знака Зодиака женятся раз в жизни: вместе навсегда 4

Идеальная пара

Мужчине-Деве подойдёт не любая женщина. Идеальной парой для них могут стать жены, рожденные под знаком Девы или Козерога. Но неплохим вариантом станет и женщина-Стрелец, которая будет ставить общие цели с мужем и достигать их совместными усилиями.

Мужчине-Козерогу идеально подойдут женщины, рождённые под знаками Тельца или Девы. Они отличаются надежностью, хозяйственностью и практичностью — эти качества Козероги очень высоко ценят. Неплохой парой станет и женщина-Рыба, но этот союз хорош тем, что в нем мужчина с женщиной будут дополнять друг друга — за счет Козерога Рыбы укрепляют свои слабые стороны.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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