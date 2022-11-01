Ещё успеете! Посыпьте этим парники и грядки, чтобы избавиться от тли навсегда

Несмотря на свой маленький размер, тля способна не только снизить урожайность, но и значимо погубить растения. В материале Сиб.фм рассказываем, как навсегда избавиться от тли.
Механические способы удаления тли
Суть такой обработки заключается в регулярном осмотре верхних ветвей и листьев. При выявлении признаков присутствия тли, нужно срезать поражённые участки и немедленно сжигать их.
Кроме того, данный способ предусматривает применение дождевания. Смыть тлю водой с растений, у которых плотная листва, можно прямо со шланга. С помощью летнего душа насекомые опадают на землю.
Однако если на обрабатываемом участке есть муравьи, тля может вскоре вернуться на грядки с их помощью. Для предотвращения подобной ситуации следует избавиться от муравейников. Для этого их достаточно полить кипятком.
Химические средства против тли
- Фитоверм. Действие средства направлено на нервную систему паразита. После поедания тлёй опрысканной зелени наступает паралич с последующей гибелью. В открытом грунте Фитоверм защищает высадку от вредителей от 5 до 15 дней. В теплицах срок увеличивается до 20 дней.
- Актара. Это инсектицид системного действия. Отравляющий эффект обеспечивает вещество тиаметоксам. При использовании с поливом или путём опрыскивания в течение 20 часов активный компонент полностью перераспределяется по всем частям растения. В плоды почти не проникает.
- Зелёное мыло. Оно разработано на основе калийных солей жирных кислот. В состав также включены растительные масла и натуральные жиры. Это экологически чистый продукт. Для опрыскивания поражённой высадки необходимо растворить в воде (200-400 г на 10 л).
- Препарат 30 плюс. Препарат хорошо борется с зимующими паразитами в саду и огороде. Отличается экологически чистым составом. Продукт позиционируется как минерально-масляная эмульсия. Обладает быстрым контактным действием. Можно применять как для борьбы с взрослыми особями, так и с личинками и яйцами.
Биологические методы борьбы с тлей
- Растения-репелленты. Это природные отпугиватели. Об их посадке стоит позаботиться весной. Высаживают их рядом с огородными грядками и садом. Естественную защиту обеспечивают: чеснок, лук, шнитт-лук, горчица, котовник, бархатцы, чабрец, лаванда, ноготки, настурция и другие.
- Растения-приманки. Это цветы и травы, манящие полужесткокрылых. Такой приём позволяет дезориентировать, направить тлю в безопасную зону. Возле грядок высаживают отпугиватели, а в отдалённых уголках – корм для вредителя. Эти места нужно регулярно осматривать для механического удаления колоний. Что посадить в качестве приманки: клубневые бегонии, мальва, космея, клеома, мак, петуния, настурция и другие.
- Естественные враги тли. Один из способов защиты сада и огорода от тли предусматривает привлечение божьих коровок, природных врагов тли. Сделать это можно, посеяв на грядках растения, привлекающие полезное насекомое. В их число входят:укроп, петрушка, тмин, кориандр,мята.
- Зола. Альтернативный метод уничтожения тли предполагает использование золы. Для обработки подходят огарки из натуральной древесины. Остатки от сгорания мусора, листвы и синтетических материалов считаются бесполезным продуктом.
- Мыльный раствор. Для приготовления рабочего раствора нужно брать хозяйственное мыло (300 г). Брусок измельчают на мелкой тёрке и заливают горячей водой (10 л). Все кусочки должны раствориться.
- Эфирные масла. Избавиться от тли можно путём обработки грядок и комнатных цветов жидкостью, обогащённой эфирными маслами: базилика, лаванды, эвкалипта. Пропорции: 15 капель на 300 мл воды.
- Деготь. Берёзовый дёготь обладает противомикробным, противопаразитарным и антисептическим действием. Состав для опрыскивания делают путём растворения 50 г дегтярного мыла в 1 л кипятка. После остывания в жидкость вводят 1 ч. л. дёгтя. Смесь вливают в ёмкость, содержащую 20 л воды.
- Сода. Кулинарный продукт давно нашёл применение в садово-огородных работах. Содовый раствор помогает избавиться от нежелательных гостей в саду и огороде. Для этого достаточно обработать поражённые побеги смесью из воды (10 л) и соды (4-5 ст. ложек).
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