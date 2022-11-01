Ещё успеете! Посыпьте этим парники и грядки, чтобы избавиться от тли навсегда

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Несмотря на свой маленький размер, тля способна не только снизить урожайность, но и значимо погубить растения. В материале Сиб.фм рассказываем, как навсегда избавиться от тли.

Механические способы удаления тли

Суть такой обработки заключается в регулярном осмотре верхних ветвей и листьев. При выявлении признаков присутствия тли, нужно срезать поражённые участки и немедленно сжигать их.

Кроме того, данный способ предусматривает применение дождевания. Смыть тлю водой с растений, у которых плотная листва, можно прямо со шланга. С помощью летнего душа насекомые опадают на землю.

Однако если на обрабатываемом участке есть муравьи, тля может вскоре вернуться на грядки с их помощью. Для предотвращения подобной ситуации следует избавиться от муравейников. Для этого их достаточно полить кипятком.

Химические средства против тли

Фитоверм. Действие средства направлено на нервную систему паразита. После поедания тлёй опрысканной зелени наступает паралич с последующей гибелью. В открытом грунте Фитоверм защищает высадку от вредителей от 5 до 15 дней. В теплицах срок увеличивается до 20 дней.





Действие средства направлено на нервную систему паразита. После поедания тлёй опрысканной зелени наступает паралич с последующей гибелью. В открытом грунте Фитоверм защищает высадку от вредителей от 5 до 15 дней. В теплицах срок увеличивается до 20 дней. Актара. Это инсектицид системного действия. Отравляющий эффект обеспечивает вещество тиаметоксам. При использовании с поливом или путём опрыскивания в течение 20 часов активный компонент полностью перераспределяется по всем частям растения. В плоды почти не проникает.





Это инсектицид системного действия. Отравляющий эффект обеспечивает вещество тиаметоксам. При использовании с поливом или путём опрыскивания в течение 20 часов активный компонент полностью перераспределяется по всем частям растения. В плоды почти не проникает. Зелёное мыло. Оно разработано на основе калийных солей жирных кислот. В состав также включены растительные масла и натуральные жиры. Это экологически чистый продукт. Для опрыскивания поражённой высадки необходимо растворить в воде (200-400 г на 10 л).





Оно разработано на основе калийных солей жирных кислот. В состав также включены растительные масла и натуральные жиры. Это экологически чистый продукт. Для опрыскивания поражённой высадки необходимо растворить в воде (200-400 г на 10 л). Препарат 30 плюс. Препарат хорошо борется с зимующими паразитами в саду и огороде. Отличается экологически чистым составом. Продукт позиционируется как минерально-масляная эмульсия. Обладает быстрым контактным действием. Можно применять как для борьбы с взрослыми особями, так и с личинками и яйцами.

Биологические методы борьбы с тлей

Растения-репелленты. Это природные отпугиватели. Об их посадке стоит позаботиться весной. Высаживают их рядом с огородными грядками и садом. Естественную защиту обеспечивают: чеснок, лук, шнитт-лук, горчица, котовник, бархатцы, чабрец, лаванда, ноготки, настурция и другие.





Это природные отпугиватели. Об их посадке стоит позаботиться весной. Высаживают их рядом с огородными грядками и садом. Естественную защиту обеспечивают: чеснок, лук, шнитт-лук, горчица, котовник, бархатцы, чабрец, лаванда, ноготки, настурция и другие. Растения-приманки. Это цветы и травы, манящие полужесткокрылых. Такой приём позволяет дезориентировать, направить тлю в безопасную зону. Возле грядок высаживают отпугиватели, а в отдалённых уголках – корм для вредителя. Эти места нужно регулярно осматривать для механического удаления колоний. Что посадить в качестве приманки: клубневые бегонии, мальва, космея, клеома, мак, петуния, настурция и другие.





Это цветы и травы, манящие полужесткокрылых. Такой приём позволяет дезориентировать, направить тлю в безопасную зону. Возле грядок высаживают отпугиватели, а в отдалённых уголках – корм для вредителя. Эти места нужно регулярно осматривать для механического удаления колоний. Что посадить в качестве приманки: клубневые бегонии, мальва, космея, клеома, мак, петуния, настурция и другие. Естественные враги тли. Один из способов защиты сада и огорода от тли предусматривает привлечение божьих коровок, природных врагов тли. Сделать это можно, посеяв на грядках растения, привлекающие полезное насекомое. В их число входят:укроп, петрушка, тмин, кориандр,мята.





Один из способов защиты сада и огорода от тли предусматривает привлечение божьих коровок, природных врагов тли. Сделать это можно, посеяв на грядках растения, привлекающие полезное насекомое. В их число входят:укроп, петрушка, тмин, кориандр,мята. Зола. Альтернативный метод уничтожения тли предполагает использование золы. Для обработки подходят огарки из натуральной древесины. Остатки от сгорания мусора, листвы и синтетических материалов считаются бесполезным продуктом.





Альтернативный метод уничтожения тли предполагает использование золы. Для обработки подходят огарки из натуральной древесины. Остатки от сгорания мусора, листвы и синтетических материалов считаются бесполезным продуктом. Мыльный раствор. Для приготовления рабочего раствора нужно брать хозяйственное мыло (300 г). Брусок измельчают на мелкой тёрке и заливают горячей водой (10 л). Все кусочки должны раствориться.





Для приготовления рабочего раствора нужно брать хозяйственное мыло (300 г). Брусок измельчают на мелкой тёрке и заливают горячей водой (10 л). Все кусочки должны раствориться. Эфирные масла. Избавиться от тли можно путём обработки грядок и комнатных цветов жидкостью, обогащённой эфирными маслами: базилика, лаванды, эвкалипта. Пропорции: 15 капель на 300 мл воды.





Избавиться от тли можно путём обработки грядок и комнатных цветов жидкостью, обогащённой эфирными маслами: базилика, лаванды, эвкалипта. Пропорции: 15 капель на 300 мл воды. Деготь. Берёзовый дёготь обладает противомикробным, противопаразитарным и антисептическим действием. Состав для опрыскивания делают путём растворения 50 г дегтярного мыла в 1 л кипятка. После остывания в жидкость вводят 1 ч. л. дёгтя. Смесь вливают в ёмкость, содержащую 20 л воды.





Берёзовый дёготь обладает противомикробным, противопаразитарным и антисептическим действием. Состав для опрыскивания делают путём растворения 50 г дегтярного мыла в 1 л кипятка. После остывания в жидкость вводят 1 ч. л. дёгтя. Смесь вливают в ёмкость, содержащую 20 л воды. Сода. Кулинарный продукт давно нашёл применение в садово-огородных работах. Содовый раствор помогает избавиться от нежелательных гостей в саду и огороде. Для этого достаточно обработать поражённые побеги смесью из воды (10 л) и соды (4-5 ст. ложек).

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