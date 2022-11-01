Осенний призыв 2022: с какими болезнями нельзя служить – актуальный список

Осенний призыв в армию стартует 1 ноября и продлится до конца года, под него попадут 120 тысяч человек. В материале Сиб.фм рассказываем, кого призовут и с какими болезнями точно не возьмут на службу в армию.

В России с 1 ноября стартует осенний призыв, который продлится до 31 декабря. В ряды солдат планируется привлечь 120 тысяч человек. Это меньше, чем во время призывных кампаний весны 2022-го и осени 2021 годов: тогда на службу отправились 134,5 тысячи и 127,5 тысячи человек соответственно.

Как напомнил начальник 4-го управления главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский призыв бел перенесен на месяц позже из-за частичной мобилизации. По его словам, призыв не связан с военной операцией на Украине, он будет проводиться в плановом порядке.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — сказал он.

Плановый призыв, как обычно, касается исключительно мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Это молодые люди, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Вручать повестки обязаны работники военных комиссариатов или руководители и другие ответственные специалисты по месту работы или учебы. Повестка вручается лично в руки и под роспись.

Как пояснил барнаульский юрист Сергей Веселых, на сегодняшний день действует постановление Правительства РФ от 04 июля 2013 г. №565 (ред. от 29.06.2022) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». В нем представлен полный список болезней, при наличии которых у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья.

В армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, онкологией, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга, с туберкулезом в активной форме и многими другими заболеваниями. Также в расписании болезней указаны такие пункты, как рост ниже 150 см, вес ниже 45 кг, ожирение 3-4 степени, отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти.

Ранее Сиб.фм писал о том, кто получит отсрочку от частичной мобилизации по заявлению Минобороны. Напомним, что был назван предельный возраст призыва, а также мы публиковали ответы юристов на самые частые вопросы россиян о военной службе.