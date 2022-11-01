Отроются двери в потусторонний мир: что нельзя делать в День всех святых 1 ноября 2022

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В ночь с 31 на 1 ноября по всему миру будут отмечать Самайн. А уже утром 1 ноября верующие встретят праздник Дня всех святых. В материале Сиб.фм рассказываем об истории и запретах торжества.

История праздника всех святых

У древних кельтов Новый год начинался именно 1 ноября. К началу месяца люди уже завершали сбор урожая. А зима, холодная и темная, уже близилась. Северные народи сравнивали ее со смертью. По представлению кельтов, в ночь на Новый год тени усопших в прошлом году могут посетить мир живых, все дело в том, что открывается граница меж миров.

Одеваться как можно страшнее было принято для того, чтобы человеку не стать добычей мертвой тени. Человек так пытался напугать приведение. Чтобы духи не пытались пробраться в дома, нужно было на улице поставить им угощение. А кельтские священники друиды в праздник разводили костры. Принято было делать предсказания и приносить жертвы из животных. Люди брали в свой дом священное пламя, чтобы зажечь зимний очаг. Теперь в День всех святых принято почитать и святых, и мучеников.

Что можно делать 1 ноября?

Согласно лунному календарю 1 ноября не самый лучший день для важных разговоров и дел. Взаимопонимание плохое, возможны ссоры, недовольство друг другом. Новые дела начинать можно, но следует тщательно всё продумывать, не торопиться. По словам астрологов в эту дату желательно заняться следующим:

продолжать заниматься запланированными делами, но учитывать негативные аспекты;

начинать новые дела при условии, что есть четкая уверенность, что это нужно и правильно;

перепроверять документы, договора, отчеты, расчеты;

прислушиваться к информации, тщательно анализировать ее;

сдерживать негативные эмоции и агрессию.

Согласно народным приметам 1 ноября можно:

следить за лошадьми, ухаживать за ними, кормить — так их можно защитить от злых духов;

заботиться о птицах, кормить их — принесет счастье и удачу;

собраться вечером вместе с семьей или друзьями и рассказывать страшные истории — Домовой будет рад;

загадать желание, положить на ночь под подушку яблоко, а утром его съесть — желание исполнится.

Что нельзя делать?

стирать одежду — если ее потом надеть, то придут несчастья;

сушить постиранную одежду на улице — человек, одев ее потом, станет грубым и злым;

оставлять окна и двери открытыми — злой дух может залететь;

повышать голос на других людей — беда придет к человеку;

жадничать и отказывать в помощи другим — придет нищета и голод;

прогонять сову, случайно прилетевшую к дому — могут начаться неприятности;

убивать пауков — под их видом приходит умершие родственники для защиты своих предков;

находиться вне дома ночью — нечистая сила может причинить вред.

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