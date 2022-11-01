Отроются двери в потусторонний мир: что нельзя делать в День всех святых 1 ноября 2022

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В ночь с 31 на 1 ноября по всему миру будут отмечать Самайн. А уже утром 1 ноября верующие встретят праздник Дня всех святых. В материале Сиб.фм рассказываем об истории и запретах торжества.
История праздника всех святых
У древних кельтов Новый год начинался именно 1 ноября. К началу месяца люди уже завершали сбор урожая. А зима, холодная и темная, уже близилась. Северные народи сравнивали ее со смертью. По представлению кельтов, в ночь на Новый год тени усопших в прошлом году могут посетить мир живых, все дело в том, что открывается граница меж миров.
Одеваться как можно страшнее было принято для того, чтобы человеку не стать добычей мертвой тени. Человек так пытался напугать приведение. Чтобы духи не пытались пробраться в дома, нужно было на улице поставить им угощение. А кельтские священники друиды в праздник разводили костры. Принято было делать предсказания и приносить жертвы из животных. Люди брали в свой дом священное пламя, чтобы зажечь зимний очаг. Теперь в День всех святых принято почитать и святых, и мучеников.
Что можно делать 1 ноября?
Согласно лунному календарю 1 ноября не самый лучший день для важных разговоров и дел. Взаимопонимание плохое, возможны ссоры, недовольство друг другом. Новые дела начинать можно, но следует тщательно всё продумывать, не торопиться. По словам астрологов в эту дату желательно заняться следующим:
Согласно народным приметам 1 ноября можно:
Что нельзя делать?
Ранее Сиб.фм писал о том, что на самом деле значит Хеллоуин и можно ли отмечать православным. Напомним, как проходил Хеллоуин в Новосибирске. Кровь, рога и мертвецы — репортаж с сумасшедшей вечеринки 2021 года.
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