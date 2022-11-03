Андрей Травников вручил новосибирцам награды страны и региона к 4 ноября

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Накануне Дня народного единства Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив вручили новосибирцам государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области. Церемония прошла в большом зале Правительства региона.

«Значимость этой церемонии – в примере. Для каждого из вас, для ваших родных сегодняшнее события, безусловно, очень важное. Но оно также важно для всех, кто вас окружает – оно придаст силы вам для дальнейших трудов и достижений, послужит примером для всех, кто работает вместе с вами, и осознает, что своим трудом, добросовестностью, ответственностью можно достичь многого», – сказал губернатор.

Государственных наград Российской Федерации удостоены представители сферы строительства, здравоохранения, промышленности, науки, образования, физкультуры и спорта. Так, Орденом Дружбы награжден президент общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Концерн Сибирь» Валерий Червов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – начальник участка цеха 3 акционерного общества «Новосибирский завод «Искра» Любовь Мальцева, газорезчик научно-производственного объединения «Элсиб» Антон Покакаев.

Также были вручены награды представителям промышленности, здравоохранения, физкультуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, лесной отрасли, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, средств массовой информации, строительства, транспорта региона.