АО «Транснефть - Западная Сибирь» объявляет о проведении конкурса среди журналистов «Стальные русла потоков энергии»

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Принять участие в творческом конкурсе, посвященном 30-летию ПАО «Транснефть», приглашаются журналисты и блогеры.

По сообщению пресс-службы предприятия, главной целью проведения конкурса станет поддержка и развитие открытого диалога компании и ведущих российских журналистов, продвижения передового опыта, достижений, модернизации и инновационного развития российской нефтетранспортной отрасли.

Конкурс стартует с 1 ноября 2022 года и завершится 1 августа 2023 года. Представители СМИ и социальных медиа могут представить свои работы в трех номинациях:

- «Опережая время» (производственная деятельность организаций системы «Транснефть» (ОСТ), строительство и реконструкция нефтетранспортной инфраструктуры, повышение надежности эксплуатации и транспортировки нефти и нефтепродуктов, импортозамещение и технологическая независимость, инновационные технологии и цифровая трансформация в деятельности ОСТ);

- «Сохранить и приумножить» (экологические проекты, использование зеленых технологий, бережное отношение к природе, восстановление биоресурсов и биоразнообразия);

- «Жить добротой» (социальная, благотворительная и волонтерская деятельность ОСТ).

Стать участником конкурса можно сразу в нескольких номинациям.

Специальная комиссия смотра принимает работы, опубликованные с 1 ноября 2022 года по 1 июля 2023 года, в различных форматах и жанрах, отдельные печатные работы, циклы публикаций, телепередачи. В работах авторов блогов и телеграм-каналов должны быть соблюдены несколько требований: число подписчиков – не менее 1000, общее количеством знаков в постах – не менее 3000.

Тройке победителей будут вручены ценные призы, а авторы лучших работ примут участие в церемонии подведения итогов, которая пройдет в Москве. Со всеми условиями конкурса можно познакомиться на сайте westernsiberia.transneft.ru