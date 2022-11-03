Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов

Freepik, authors: Mkovalevskaya, Helin Loik-Tomson, lucentius, Jurgute, ilbusca

Дачный сезон практически завершился, однако хлопоты на огороде еще остались. До конца осени необходимо позаботиться о грядках и удобрить их полезными элементами. В материале Сиб.фм рассказываем о полезных подкормках.

Зола

Натуральная подкормка насыщает почву более чем 30 различными полезными элементами. Самые главные компоненты зольной подкормки — калий, кальций и фосфор.

Зола является щелочью, хоть и достаточно слабой, и потому раскисляет почву. Кроме понижения кислотности, она делает землю более рыхлой и пушистой, а также ускоряет разложение органических остатков.

Навоз и птичий помет

Отходы жизнедеятельности крупного скота и домашней птицы представляют собой целый набор необходимых для развития растительных организмов «витаминов». Навоз обогащает почву полезными микроорганизмами, параллельно улучшая ее структуру. Кроме того, разложившийся и полностью перегнивший навоз скота отличается не только богатым минеральным составом, но и рыхлой, легкой, пористой структурой. Это органическое удобрение структурирует грунт, улучшая его воздухообмен и влагоудерживающую способность.

Компост

Натуральное природное удобрение, содержащее массу питательных веществ, получается в результате перепревания и перегнивания различных садово-огородных растительных, а также пищевых отходов. Зрелый компост визуально мало отличим от чернозема, но он более воздушный и рыхлый.

Яичная скорлупа

Твердая яичная оболочка — источник легко усвояемого растительными организмами карбоната кальция и других важных элементов. Истолченная яичная скорлупа при внесении в почву не просто улучшает ее структуру, увеличивая рыхлость, но и немного ощелачивает, уменьшая кислотность, а также предупреждает развитие некоторых болезней.

Сидераты

Осенняя заделка сидератов обогащает почву органикой, улучшает ее структуру, а также мешает расти сорнякам, а в результате разложения становится ценной подкормкой. Для получения должного эффекта посев сидератных культур следует произвести за месяц-полтора до перекопки, чтобы растения достигли нужного размера.

Ранее Сиб.фм писал о том, что нельзя оставлять в теплицах на зиму. Напомним, чем посыпать грядки, чтобы избавиться от тли и проволочников.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.