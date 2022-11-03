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общество

Резкий рост продаж поддельного алкоголя ожидается в России

Фото Резкий рост продаж поддельного алкоголя ожидается в России
Фото Резкий рост продаж поддельного алкоголя ожидается в России

Фото: https://ru.freepik.com/author/chandlervid85

Эксперты в алкогольной сфере допустили рост объемов поддельного спиртного в России.

Рост продаж поддельного спиртного ожидают эксперты в России. Поводом стало вчерашнее решение Минпромторга включить в список параллельного импорта почти 40 зарубежных брендов, том числе шотландский виски White Horse, американский виски Jack Daniels, немецкий ликер Jägermeister и барбадосский ликер Malibu.

Член Национальной наркологической лиги, психиатр и нарколог Василий Шуров считает, что в кавказских регионах, где часто подделывают алкоголь, будут производить еще больше контрафакта. А заказчики, в том числе сетевые рестораны, бары и магазины, будут предъявлять меньше требований к документации, так как параллельный импорт является новым и не до конца отрегулированным механизмом.

"Такой алкоголь сможет проникнуть даже в сетевые магазины и рестораны. Ведь последним будет выгодно закупить его по более низкой цене, чем та, что раньше устанавливалась официальными поставщиками. По моему опыту, часто травятся именно элитным алкоголем. В клиники приводят людей буквально полуслепыми", — сказал эксперт в беседе с news.ru.

В свою очередь директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз допускает два сценария развития событий. Первый: если закупать алкоголь продолжит небольшая группа из примерно 15–20 импортеров, которые и раньше официально ввозили спиртное в Россию, то ситуация в целом будет под контролем. Второй сценарий предполагает, что параллельный импорт разрешат широкому кругу компаний и тогда объемы контрафактного алкоголя в России значительно вырастут

"В любом случае считаю, что Минпромторг ориентировался на потребности бизнеса — ресторанов и магазинов, которые жаловались на сокращение объемов зарубежного алкоголя. Речь идет о марках спиртного, востребованных лишь у 10% потребителей, и последние на их отсутствие не жаловались", — добавил эксперт.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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