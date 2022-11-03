«Сибирь» уступила «Авангарду» в овертайме на выезде

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

ХК «Сибирь» уступил в очередном мачте дерби с принципиальным соперником из Омска.

Хоккейная «Сибирь» проиграла «Авангарду» в овертайме со счётом 3:2. Матч проходил сегодня вечером в Омске.

Гости открыли счёт в первом периоде благодаря голу в исполнении Никиты Сетдикова. Хозяева сравняли счёт в следующей двадцатиминутке, однако к его концу «Сибирь» вновь взяла инициативу в свои руки.

В последнем периоде «Авангард» снова сравняли счёт, а игра перешла в овертайм. Последний гол «Сибирь» пропустила в меньшинстве после удаления за 3 минуты до финальной сирены.

Напомним, ранее «Сибирь» проиграла «Барысу» в Астане.