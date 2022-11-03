Симптомы рака у женщин после 50 лет: этот показатель крови может говорить о начале онкологии

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Главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН, практикующий врач хирург-онколог Андрей Каприн рассказал, можно ли узнать о развитии онкологического заболевания по анализу крови.

По словам Андрея Каприна, лишь по одному или нескольким показателям крови диагноз «рак» поставить нельзя.

«Для окончательного вывода потребуется пройти целый комплекс дополнительных исследований, которые точно укажут на наличие или отсутствие злокачественного процесса», – объяснил врач.

Однако по некоторым изменениям в анализах крови все же можно понять, идет ли в организме развитие злокачественной опухоли.

Главный онколог разъяснил, что общий анализ крови позволяет выявить патологические изменения в организме при различных заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы.

«Мы видим общее количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и других клеток в крови. Любое изменение в показателях гемоглобина, лейкоцитов, сахара в крови и СОЭ (скорость оседания эритроцитов) без видимой причины говорит о скрытой болезни. Отклонения являются поводом для обращения к врачу», – поделился Каприн.

Что касается биохимического анализа крови, врач объясняет, что он позволяет точнее судить о состоянии организма в целом, работе его отдельных систем и органов.

«Это довольно точный метод, который назначают при первом подозрении на онкологическое заболевание», – рассказывает академик Каприн.

Иными словами, этот анализ помогает выяснить, к каким нарушениям в организме уже привело развитие злокачественной опухоли, если она есть.

Онколог советует обратить внимание на следующие показали:

низкий уровень сывороточного альбумина. Это самый распространенный белок в плазме крови человека. Его снижение встречается при целом ряде заболеваний, включая онкологические;

высокая активность альдолазы (ALD). Это фермент, находящийся во всех органах и тканях организма. Повышенный уровень ALD может сигналить о разрушении клеток какого-либо органа или ткани, что возможно при развитии опухоли;

высокая активность лактатдегидрогеназы (LDH). Это еще один фермент, уровень которого повышается при заболеваниях, сопровождающихся повреждением тканей и разрушением клеток;

высокий уровень гамма- и альфа-2-глобулинов. Это белки крови, отклонения их от нормы встречаются при различных острых и хронических воспалительных процессах, а также при опухолевых заболеваниях;

высокий уровень кальция. Повышенный уровень этого элемента в крови (гиперкальциемия) встречается при раке бронхов, молочной железы, почек. А также при костных метастазах;

высокий уровень кортизола. Известно, что развивающийся злокачественный процесс является для организма хроническим стресс-фактором. Это сопровождается стимуляцией активности коры надпочечников и повышением в крови содержания кортизола.

Андрей Каприн рассказал и об анализ крови на онкомаркеры. По его словам, его назначают уже при лечении рака, когда нужно следить за развитием злокачественного процесса.

«Когда происходит мутация клеток и появляется раковая опухоль, она выбрасывает в кровь определенные продукты жизнедеятельности: антигены и белки, именно они называются онкомаркерами. Попадая в кровь, они могут указать на злокачественное новообразование и даже его локализацию», – добавил специалист.

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