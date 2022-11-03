Улицу Ленина в Новосибирске перекроют с 6 ноября на три месяца

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В мэрии Новосибирска сообщили о том, что в воскресенье, 6 ноября, перекроют улицу Ленина, которая и станет центром новогодних празднеств.
Перекрытие улицы Ленина состоится уже в это воскресенье, 6 ноября. Для автомобилистов пешеходная улица будет недоступна до 10 февраля следующего, 2023 года. Однако в ближайший месяц на ней начнутся монтажные работы.
«До 30 ноября департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска завершит работы по новогоднему обустройству и установке праздничного иллюминационного оборудования в зоне гостеприимства»,
— говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Следует отметить, что для передвижения общественного и личного транспорта будут закрыты участки от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого. Будет запрещена на улице Ленина и парковка. Все три месяца работать будет эвакуатор.
Напомним, организации встречи 2023 года в Новосибирске уделено особо внимание, так как столице Сибири выделена честь стать Новогодней столицей России – празднества начнутся 25 декабря.
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