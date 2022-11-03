В Новосибирске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести» на площади Калинина

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

30-метровую стелу «Город трудовой доблести» открыли 3 ноября на площади Калинина в Новосибирске.

В четверг, 3 ноября, в Новосибирске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». 30-метровая конструкция авторства скульптора Дениса Стритовича установлена площади Калинина. Это настоящий символ героизма тружеников Новосибирска, дань памяти их самоотверженному труду в годы Великой Отечественной войны. С историческим событием горожан поздравили губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть.

Программа открытия началась в 11:00. Анатолий Локоть возложил цветы к памятнику «Единство фронта и тыла» на мемориальном ансамбле «Монумент Славы» в Ленинском районе. Основные мероприятия прошли во второй половине дня. Так, по Красному проспекту в колонне с транспарантами и флагами прошли 10 тысяч человек — работники новосибирских заводов и представители районов.

Торжественный митинг у стелы начался в 19:30. Его предваряла легендарная патриотическая композиция "Поклонимся великим тем годам", после прозвучал Гимн Российской Федерации.

"Новосибирск этого подарка достоин! Новосибирск — город трудовой доблести, город памяти, гордости и ответственности", — сказал, обращаясь к горожанам, губернатор Андрей Травников. Глава субъекта напомнил, как в годы Великой Отечественной войны труженики тыла — женщины, дети, старики — каждый день помогали ковать Победы.

Глава региона вспомнил, как Новосибирск прошёл путь от присвоения звания «Город трудовой доблести» до дня установки торжественной стелы.

В первую очередь, отметил губернатор, трудовой подвиг новосибирцев заключается в героической работе предприятий. Именно сотрудники этих заводов в тылу ковали оружие победы в Великой отечественной войне, сказал Травников.

«Я приветствую тех преемников трудовых коллективов, героев, тружеников тыла. Тех, которые сегодня прошли маршем по улицам Новосибирска! Трудовой подвиг новосибирцев он многогранен. Это и подвиг больше шестисот тысяч сибиряков, которые ушли на поля Великой отечественной войны. Многие из них ушли добровольцами, оставив свои рабочие места», — добавил губернатор.

С открытием стелы жителей Новосибирска поздравил мэр города Анатолий Локоть. Он напомнил, что 55 лет назад именно в областном центре был зажжён Вечный Огонь и воздвигнут Монумент Славы воинов-сибиряков. Новосибирск стал примером для всей России, как нужно чтить память о земляках.

«В 43-м году в Новосибирске почти не осталось мужчин. В цехах, на заводах, в полях трудились женщины и дети. Они не просто работали, они перевыполняли план — все для фронта, всё для Победы! И сегодня мы прежде всего кланяемся тем, кто одержал эту Великую победу.

Эта стела — не только дань исторической памяти. Это символ и сегодняшних трудовых успехов. Потому что сегодня, как и 80 лет назад, актуален девиз "Всё для фронта, всё для победы"»,

— сказал Локоть.

Стела представляет собой 30-метровую металлическую конструкцию. На ее боковых частях размещены изображения советских тружеников тыла, работников заводов в годы Великой Отечественной войны. «Острая» часть стелы светится белым светом в темное время суток, а на ее вершине расположен герб Новосибирской области.

Нижняя часть конструкции опоясана круглым светодиодным экраном, на котором транслируются кадры военной кинохроники.

Инициатива присвоить Новосибирску звание «Город трудовой доблести» принадлежит городскому и областному советам ветеранов. Её активно поддержали мэр, губернатор, активисты, трудовые и педагогические коллективы города, а также национально-культурные автономии и религиозные организации. По Указу президента России Владимира Путина Новосибирск в 20220 году получил это звание.

Новосибирские заводы за годы Великой Отечественной войны поставили на фронт 125 миллионов снарядов, бомб и мин — это больше четверти от израсходованных за 4 года боеприпасов. Завод имени Чкалова поставил для Советской Армии 15,8 тысяч самолётов — это около половины истребителей, которые выпустила вся советская промышленность с 1941 по 1945 год.

Ранее Сиб.фм рассказал историю строительства и установки стелы — от расчистки кольца площади Калинина до открытия.