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В Оби пройдёт прощание со сбитой поездом 14-летней девочкой

Фото В Оби пройдёт прощание со сбитой поездом 14-летней девочкой
Фото В Оби пройдёт прощание со сбитой поездом 14-летней девочкой

Фото: Pixabay.com

Назначена дата прощания с погибшей в результате столкновения с поездом девочкой-подростком под Новосибирском.

Церемония прощания с 14-летней девочкой, которая в Оби попала под поезд, пройдёт 5 ноября.

Начало запланировано на 10 часов утра в ДК «Крылья Сибири».

Ранее Сиб.фм писал, что трагедия произошла накануне вечером, 1 ноября. Тело 14-летней школьницы обнаружили на рельсах рядом со станцией «Аэрофлот» в Новосибирске. Как рассказывают очевидцы, девочка была в капюшоне и наушниках. Также пассажиры электрички слышали вечером во вторник страшный крик.

Также накануне, по словам рабочих, им поступило указание перекрыть дорогу после случившейся трагедии. Местные жители в свою очередь отмечают, что забор на территории станции установили еще на прошлой неделе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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