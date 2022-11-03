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общество

Выручка шиномонтажников в Новосибирске увеличилась в 20 раз

Фото Выручка шиномонтажников в Новосибирске увеличилась в 20 раз
Фото Выручка шиномонтажников в Новосибирске увеличилась в 20 раз

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

В Новосибирске в несколько раз выросла выручка СТО с наступлением холодов.

В Новосибирске выручка шиномонтажников выросла в 15-20 раз. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске» со ссылкой на представителей бизнеса.

«Если раньше за 4-5 дней было много клиентов, а пропускная способность точек разная, мастерам приходилось плотно работать, они уставали, то сейчас за счёт того, что некоторые клиенты не торопятся, поток распределился и мы успели спокойно принять больше машин, чем обычно», — говорит один из собеседников.

По словам шиномонтажников, в Новосибирске на сегодняшний день осталось лишь 7-10% «не переобутых» автомобилей. Впрочем, некоторые утверждают, что выручка СТО не всегда меняется параллельно со сменой сезона.

«Клиентов всегда хватает. В январе только меньше машин. В остальное время работаем стабильно. Количество рабочих рук ведь не меняется. Вот если поставить здесь 100 станков и 100 работников, тогда прибыль поменяется. Нам есть куда расширяться, но владельцы не считают нужным, нам пока хватает», — рассказал специалист.

Напомним, ранее стала известна дата наступления Дня жестянщика в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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