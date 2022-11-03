Подросток-пророк из Индии Абхигья Ананд дал зловещее предсказание на 2023 год

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В нынешнем году наша страна, в силу очевидных причин, стала главной героиней мировых новостных лент и точкой приложения для предсказателей и пророков всех мастей. В данной публикации собраны самые «читаемые» из них.

Юный прорицатель

Шестнадцатилетний Абхигья Ананд из Индии является самым молодым астрологом в мире и широко известен как один из немногих людей, который предсказал распространение COVID-19 с конкретными упоминаниями о «широко распространенной болезни», «разрушении транспортной отрасли», «разрушении индустрии авиаперевозок», «крупных биржевых крахах», «росте цен на золото», также о войнах и конфликтах. Для России в новом 2023 году он напророчил следующее:

1. опасность пандемии еще не миновала;

2. мир ждет передел сфер влияния;

3. неурожай и острая нехватка продовольствия по всему миру (аналогичные прогнозы звучат и от крупнейших международных организаций, включая ООН);

4. Россия будет одним из «островков безопасности», свободным от нехватки продуктов и природных катаклизмов.

Нострадамус – рекордсмен по пророчествам

Всего при жизни Нострадамус успел сделать 6 338 пророчеств, многие из них были так или иначе связаны с Россией. Некоторые из них относятся к грядущему 2023 году:

· жёсткий мировой экономический кризис, который затронет и Россию и страны Европы;

· военные действия не только в полях, а и в больших мегаполисах;

· по завершению «боевых игр» на поверхность выйдут погребенные (эксперты считают, что тут речь идет о людях, которые длительное время скрывались в бункерах и погребах).

Ванга, влюблённая в Россию

К нашей стране болгарская провидица всегда испытывала тёплые чувства. На 2023 год Ванга пророчила для россиян:

· стихийные катаклизмы;

· появление нового вируса, который будет обнаружен в Сибири в 2022 году, но приведет к большому количеству жертв;

· изобретение лекарства от онкологических заболеваний на изломе 2022-2023 года;

· демографический кризис, который является естественным результатом пандемии и происходящих сегодня событий.

Отечественный астролог в юбке

Тамара Глоба – один из самых популярных российских астрологов, чьи предсказания в преддверии 2023 года ожидают услышать многие соотечественники:

· 2023 – самый сложный в чреде трех непростых для России лет, облегчение стоит ожидать только в 2024 году;

· 2023 год – год передела мира, в это время даже тем, кто ранее имел много денег, придется «скрести по сусекам», у тех же, кто ранее не имел ничего, появятся новые неимоверные возможности;

· В 2023 году США перестанет лидировать на сцене мировой экономики. Вектор переместится в сторону Китая.

Святая Матрона Московская

Оговоримся сразу, что в своих прорицаниях Матрона никогда не привязывалась к датам, но толкователи едины во мнении, что некоторые ее предсказания для России говорят именно о событиях 2023 года:

· и в России, и в мире, будет стремительно уменьшаться число верующих;

· люди будут, словно находиться в гипнотическом состоянии (толкователи склонны считать, что так провидица говорит о влиянии интернета на сознание людей);

· многим придется перебраться жить под землю.

Тибетские монахи объединились

Основной посыл монахов Тибета в 2023 году — «люди будут жить в новой реальности»:

· уменьшение накала может произойти в начале февраля 2023 года или ближе к весне;

· в 2023 году в России установится новый порядок и новая реальность.

Верность и «сбываемость» пророчеств покажет ближайшее время, новый 2023 год не за горами.