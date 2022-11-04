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15 номинаций на «Золотую маску» получили спектакли и актёры Новосибирска в 2022 году

Фото 15 номинаций на «Золотую маску» получили спектакли и актёры Новосибирска в 2022 году
Фото 15 номинаций на «Золотую маску» получили спектакли и актёры Новосибирска в 2022 году

Фото из сообщества «Старый дом» ВКонтакте

Постановкам и актёрам театров Новосибирска в сезоне 2021/22 году досталось 15 номинаций на фестивале «Золотая маска-2023».

В начале ноября стали известны номинанты театральной премии «Золотая маска» на 2023 год: среди них оказалось 15 спектаклей и актёров новосибирских театров.

Наибольшее число номинаций разделили «Старый дом» и «Красный факел». В списке номинантов «Спектакль большой формы» включили «Дикую утку» («Красный факел») и «Анну Каренину» («Старый дом»). Претендентками на лучшую женскую роль стали Ирина Кривонос, исполнившая роль Гины в «Дикой утке», и Альбина Лозовая, сыгравшая Анну в «Анне Карениной». Победителями номинации «Мужская роль» могут стать актёр «Старого дома» Анатолий Григорьев, исполнивший роль Каренина, а также Павел Поляков, сыгравший Томаса Верле в «Дикой утке».

В номинации женских и мужских ролей второго плана оказались Анастасия Плешкань («Дикая утка») и Юрий Кораблин («Анна Каренина»).

В списках «Золотой маски» нашлось место и художникам новосибирских театров. Туда включили Олега Головко из «Красного факела», художника по свету Тараса Михалевского («Красный факел»), и художника по свету в музыкальном театре Ирину Вторникову.

Кроме того, в номинацию «Конкурс Эксперимент» включили постановку «Детство. Коромысли. Глава 3» новосибирской режиссёрки Полины Кардымон.

В лонг-лист фестиваля вошли ещё несколько постановок: «Генерал и его семья» («Глобус»), «Наизнанку» («Старый дом»), «Остановка» («Старый дом»), и «Бременские музыканты» (Музыкальный театр).

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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