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32-летнего жителя Алтайского края разыскивают в Новосибирской области

Фото 32-летнего жителя Алтайского края разыскивают в Новосибирской области
Фото 32-летнего жителя Алтайского края разыскивают в Новосибирской области

Фото из публикации сообщества «Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Новосибирской области»

Поиск мужчины в зелёной толстовке и синих штанах начался на территории Новосибирска и региона 1 ноября.

28 октября в Алтайском крае пропал житель села Зудилово Первомайского района: с этого дня местонахождение 32-летнего Ивана Дугина остаётся неизвестным. По информации из сообщества поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина может находиться на территории Новосибирской области.

Согласно информации, указанной в ориентировке, Иван Дугин 1990 года рождения обладает плотным телосложением при росте 164 сантиметра, у него светло-русые волосы и глаза голубого цвета.

Предполагается, что на момент исчезновения мужчина был одет в зелёную толстовку, штаны синего цвета, и коричневые кроссовки.

Поисковики просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Ивана Дугина, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру экстренных служб 112.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

поиски пропавших
Новосибирская область
Лиза Алерт
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