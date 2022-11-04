32-летнего жителя Алтайского края разыскивают в Новосибирской области

Фото из публикации сообщества «Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Новосибирской области»
Поиск мужчины в зелёной толстовке и синих штанах начался на территории Новосибирска и региона 1 ноября.
28 октября в Алтайском крае пропал житель села Зудилово Первомайского района: с этого дня местонахождение 32-летнего Ивана Дугина остаётся неизвестным. По информации из сообщества поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина может находиться на территории Новосибирской области.
Согласно информации, указанной в ориентировке, Иван Дугин 1990 года рождения обладает плотным телосложением при росте 164 сантиметра, у него светло-русые волосы и глаза голубого цвета.
Предполагается, что на момент исчезновения мужчина был одет в зелёную толстовку, штаны синего цвета, и коричневые кроссовки.
Поисковики просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Ивана Дугина, сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру экстренных служб 112.
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