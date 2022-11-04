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общество

День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями
Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями

Freepik, authors:conterfrag.ru

День народного единства отмечают в России с 2005 года. В 2022 году торжество приходится на пятницу, которая становится выходным днем. В материале Сиб.фм публикуем поздравления в стихах и тематические открытки.

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 2

Единство, сила, мужество и честь — Слова святые для всего народа. Любовь к друг к другу, вера у нас есть, Великодушие и мудрость патриота. Я с днем великим поздравляю всех. Все вместе мы — единая Россия! Пусть каждого ждет в будущем успех, И покоряется любая вам стихия.

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 3

День народного единства Одаряет пусть теплом! Пусть страна вперед стремится, Ведь она — наш общий дом! Пусть Россия процветает, А российский наш народ Счастье, радость обретает И прекрасно лишь живет! Пусть не ссорятся народы, У врагов рождая страх, Крепнет дружба год от года, И любой исчезнет враг!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 4

«Любовь к России» — это те слова, В которых вера, правда, музыка души, Твоя свобода, жизнь, твои права! Главу достойную в историю впиши! Чтобы гордились дети, как и ты Гордишься предками великими...Герои Сражались в войнах, строили мосты, Летали в космос..., жертвуя собою! «В чем сила, брат?» — за персонажем повторю. И сам отвечу, что в единстве наша сила! За родину прекрасную судьбу благодарю И ей желаю жить без войн, богато и красиво!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 5

Я знаю – только вместе мы сильны! Мы – дети, граждане особенной страны! Едины духом, хоть и разные во всем! Одной семьей, большой и дружной, мы живем! Что в День Единства всем нам можно пожелать? Законы чтить и стариков не обижать! В истории страны искать на все ответ! Едины мы – и в этом наш секрет!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 6

Разрешите Вас поздравить с праздником великим – С Днём народного единства России многоликой! Помнить подвиги героев и историю страны, Силу духа и сплочённость укреплять мы все должны! Пусть Отечество родное процветает сотни лет, Боевая мощь России – неприятелю ответ! Неба мирного желаем, в счастье жить большой семьёй, Чтоб единство стало силой, нерушимою бронёй!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 7

Народ российский был всегда единым, Таким остался даже в трудный час. А потому он стал непобедимым, И пусть боится враг зловредный нас! Вас с Днем единства! И пускай лишь мирным Над нами будет светлый небосвод, Народ навек останется единым, А сила нашей Родины растет!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 8

Мы в этот день народа правду отстояли, Врага прогнали со своей родной земли, Сплочённость с мужеством навеки повенчали. Нам предки наши подарить мечту смогли. Пусть в День единства в дом придут любовь и вера. Сильны мы духом, не сломить нас никогда! Пусть будет каждый искренним и смелым — Россия сможет процветать и жить тогда.

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 9

С Днем народного единства поздравляем всю страну! Пожелаем мы народу полюбить ее одну. Все же это главный праздник нашей Родины большой. Пусть народ весь будет дружным и гордится пусть страной! Пожелаем, чтобы люди земли больше не делили, Чтоб не знали беспредела, в доброте всегда чтоб жили. Всех соседей уважайте, мира больше, доброты, Веры в сердце, оптимизма, пусть сбываются мечты!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 10

В стране огромной — множество кровей! Намешано характеров и судеб! Но все ж единством родины своей Гордимся мы, она одна, другой такой не будет! Желаю в День единства: стать дружней! Не слушать тех, кто хочет нас рассорить! Когда мы вместе, нет страны сильней! Известно всем – тут даже враг не станет спорить!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 11

Какая радость вокруг нас, Сегодня праздник самый светлый, Хоть молодой он, но уже По всей стране он стал заметный. Сегодня же единства день Мы всем народом отмечаем, Жить в мире, счастье, доброте Друг другу от души желаем! Пусть наша яркая страна Цветет из года в год сильнее, Пусть будет дружная она, Пусть станет жизнь еще светлее.

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 12

Я в день народного единства Хочу от сердца вам сказать, Что для меня земля родная, Как будто и отец и мать. И пусть народ весь вместе станет, Объединенный в этот день, Свою отчизну чтоб прославить Нам с вами будет пусть не лень. Чтоб вместе истинно держались, Чтоб уважали свой народ, Совместно от проблем спасались, И жили так из года в год!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 13

С днем единства всех народов Поздравляю от души. Пусть же в радости свободной Человек дружить спешит. Пусть страна объединится, Как один, все будут жить, Каждый Родиной гордится, И о прошлом не тужить. Вместе есть, работать, строить, Сеять хлеб, растить детей, Насаждать, любить и верить, Охранять покой людей.

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 14

C Днём народного единства! Открываются границы В ваших мыслях и сердцах, Каждый будет дружным флаг! И китайцы, и славяне, Городские, и селяне — Все мы братья по крови! Так давайте жить в любви, В понимании и дружбе, Чтобы быть неравнодушным К разным судьбам, к каждой просьбе, Станет мир тогда возможней!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 15

В такой радостный, прекрасный день, В праздник мира, доброты, надежды, Я хочу объединенья всех, Чтоб дружили также, как и прежде. Пусть в народного единства день С вами станем ближе и роднее, Пусть уходят войны и вражда, жизнь пусть станет лучше и светлее. Пусть сбываются надежды и слова С пожеланьями добра и процветанья, От успехов пусть кружится голова И чудесные плоды дают старанья.

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 16

В День народного единства Каждому желать хочу: Человек, скорей придвинься, Рядом стань плечом к плечу. Ты объединись скорее С теми, кто с тобой готов Стать сильнее и мощнее, Кто сплотился – будь здоров. Очень слаб отдельный прутик, Он сломается легко. Ну а веник – это круто, Метёт надёжно, далеко.

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 17

В огромной стране проживают народы, Что вместе сплотились, и цель их одна — Бороться всегда за права и свободы, Чтоб славно жила дорогая страна! Чтоб в доме любом был уют и порядок, Чтоб дети смеялись и бегали в нем, Пускай путь к успеху порою не гладок, Но справимся мы! Вас с Единства деньком!

Фото День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями 18

Ранее Сиб.фм писал о том, как россияне будут отдыхать в День народного единства. Напомним, как оплатят рабочий день 4 ноября, а также рассказываем сколько продлятся новогодние каникулы.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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