День народного единства 4 ноября: лучшие открытки и стихи с поздравлениями

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День народного единства отмечают в России с 2005 года. В 2022 году торжество приходится на пятницу, которая становится выходным днем. В материале Сиб.фм публикуем поздравления в стихах и тематические открытки.

Единство, сила, мужество и честь — Слова святые для всего народа. Любовь к друг к другу, вера у нас есть, Великодушие и мудрость патриота. Я с днем великим поздравляю всех. Все вместе мы — единая Россия! Пусть каждого ждет в будущем успех, И покоряется любая вам стихия.

День народного единства Одаряет пусть теплом! Пусть страна вперед стремится, Ведь она — наш общий дом! Пусть Россия процветает, А российский наш народ Счастье, радость обретает И прекрасно лишь живет! Пусть не ссорятся народы, У врагов рождая страх, Крепнет дружба год от года, И любой исчезнет враг!

«Любовь к России» — это те слова, В которых вера, правда, музыка души, Твоя свобода, жизнь, твои права! Главу достойную в историю впиши! Чтобы гордились дети, как и ты Гордишься предками великими...Герои Сражались в войнах, строили мосты, Летали в космос..., жертвуя собою! «В чем сила, брат?» — за персонажем повторю. И сам отвечу, что в единстве наша сила! За родину прекрасную судьбу благодарю И ей желаю жить без войн, богато и красиво!

Я знаю – только вместе мы сильны! Мы – дети, граждане особенной страны! Едины духом, хоть и разные во всем! Одной семьей, большой и дружной, мы живем! Что в День Единства всем нам можно пожелать? Законы чтить и стариков не обижать! В истории страны искать на все ответ! Едины мы – и в этом наш секрет!

Разрешите Вас поздравить с праздником великим – С Днём народного единства России многоликой! Помнить подвиги героев и историю страны, Силу духа и сплочённость укреплять мы все должны! Пусть Отечество родное процветает сотни лет, Боевая мощь России – неприятелю ответ! Неба мирного желаем, в счастье жить большой семьёй, Чтоб единство стало силой, нерушимою бронёй!

Народ российский был всегда единым, Таким остался даже в трудный час. А потому он стал непобедимым, И пусть боится враг зловредный нас! Вас с Днем единства! И пускай лишь мирным Над нами будет светлый небосвод, Народ навек останется единым, А сила нашей Родины растет!

Мы в этот день народа правду отстояли, Врага прогнали со своей родной земли, Сплочённость с мужеством навеки повенчали. Нам предки наши подарить мечту смогли. Пусть в День единства в дом придут любовь и вера. Сильны мы духом, не сломить нас никогда! Пусть будет каждый искренним и смелым — Россия сможет процветать и жить тогда.

С Днем народного единства поздравляем всю страну! Пожелаем мы народу полюбить ее одну. Все же это главный праздник нашей Родины большой. Пусть народ весь будет дружным и гордится пусть страной! Пожелаем, чтобы люди земли больше не делили, Чтоб не знали беспредела, в доброте всегда чтоб жили. Всех соседей уважайте, мира больше, доброты, Веры в сердце, оптимизма, пусть сбываются мечты!

В стране огромной — множество кровей! Намешано характеров и судеб! Но все ж единством родины своей Гордимся мы, она одна, другой такой не будет! Желаю в День единства: стать дружней! Не слушать тех, кто хочет нас рассорить! Когда мы вместе, нет страны сильней! Известно всем – тут даже враг не станет спорить!

Какая радость вокруг нас, Сегодня праздник самый светлый, Хоть молодой он, но уже По всей стране он стал заметный. Сегодня же единства день Мы всем народом отмечаем, Жить в мире, счастье, доброте Друг другу от души желаем! Пусть наша яркая страна Цветет из года в год сильнее, Пусть будет дружная она, Пусть станет жизнь еще светлее.

Я в день народного единства Хочу от сердца вам сказать, Что для меня земля родная, Как будто и отец и мать. И пусть народ весь вместе станет, Объединенный в этот день, Свою отчизну чтоб прославить Нам с вами будет пусть не лень. Чтоб вместе истинно держались, Чтоб уважали свой народ, Совместно от проблем спасались, И жили так из года в год!

С днем единства всех народов Поздравляю от души. Пусть же в радости свободной Человек дружить спешит. Пусть страна объединится, Как один, все будут жить, Каждый Родиной гордится, И о прошлом не тужить. Вместе есть, работать, строить, Сеять хлеб, растить детей, Насаждать, любить и верить, Охранять покой людей.

C Днём народного единства! Открываются границы В ваших мыслях и сердцах, Каждый будет дружным флаг! И китайцы, и славяне, Городские, и селяне — Все мы братья по крови! Так давайте жить в любви, В понимании и дружбе, Чтобы быть неравнодушным К разным судьбам, к каждой просьбе, Станет мир тогда возможней!

В такой радостный, прекрасный день, В праздник мира, доброты, надежды, Я хочу объединенья всех, Чтоб дружили также, как и прежде. Пусть в народного единства день С вами станем ближе и роднее, Пусть уходят войны и вражда, жизнь пусть станет лучше и светлее. Пусть сбываются надежды и слова С пожеланьями добра и процветанья, От успехов пусть кружится голова И чудесные плоды дают старанья.

В День народного единства Каждому желать хочу: Человек, скорей придвинься, Рядом стань плечом к плечу. Ты объединись скорее С теми, кто с тобой готов Стать сильнее и мощнее, Кто сплотился – будь здоров. Очень слаб отдельный прутик, Он сломается легко. Ну а веник – это круто, Метёт надёжно, далеко.

В огромной стране проживают народы, Что вместе сплотились, и цель их одна — Бороться всегда за права и свободы, Чтоб славно жила дорогая страна! Чтоб в доме любом был уют и порядок, Чтоб дети смеялись и бегали в нем, Пускай путь к успеху порою не гладок, Но справимся мы! Вас с Единства деньком!

Ранее Сиб.фм писал о том, как россияне будут отдыхать в День народного единства. Напомним, как оплатят рабочий день 4 ноября, а также рассказываем сколько продлятся новогодние каникулы.

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